Niguliste kirikus sai liftišaht valmis

Niguliste torni saab liftiga. Küll ainult ehitajad ja väljastpoolt. Tornis sees on aga tulevase liftišahti jaoks augud juba valmis. Peatused tulevad kolmel korrusel. Neist üks sobib ka konverentsiruumiks, ülejäänud on eelkõige vaateplatvormid. 16 meetri ulatuses võib läbi lifti klaasseina näha keskaegset müüri.

"Sinna tulevad mõningad ajaloolised kirikukellad, mis räägivad selle torni loost laiemalt. Nii Niguliste tornist kui ka kelladest laiemalt. Ja loomulikult Niguliste torni enda lugu, mis saab olema kajastatud arusaadaval kujul publikule," ütles Niguliste muuseumi direktor Tarmo Saaret.

Valmis on väikese kabeli teine korrus. Ajalooliselt paiknesid seal rõdud, mille talaaugud on säilinud ja võimaldasid lisada kiriku löövile uue ruumi.

"Inimene saab mööda keerdtreppi sellele korrusele, mis on täiesti uus ja eristuv ja jääb siia klaasist piiretega, nii et me saame siin näidata eksponaate, mis on siiani kas olnud peidus või varjus," lausus Saaret.

Enamus eksponaate on remondi ajaks kinni kaetud. Paar kuud enne märtsipommitamist aga paljud suuremahulised vaatamisväärsused evakueeriti. Need peideti erinevatesse kohtadesse, mis viib mõttele kesksete hiigelarhiivide otstarbekusest sõja korral.

"Me teame seda, et näit "Surmatantsu" maal oli keeratud rulli ja viidud Järlepa mõisa. Tallinnast välja Järvamaale ja samas mõisahoone keldris elas üle 2. maailmasõja koledused ka Rode altar. On kirjutatud, kus need kõik olid. Näiteks vappide ja lühtrite jaoks kasutati vanalinna tornide keldreid," ütles Saaret.

Klaaslifti osad hakkavad laekuma suvel ja novembriks peaks klaastuub koos olema.