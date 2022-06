Tallinna vanalinna päevad tähistavad 40. sünnipäeva

Juubelipidu sai hoo sisse suure kontserdiga Raekoja platsil, kus rahvast rõõmustas ​funk​-soul bänd Lexsoul Dancemachine koos Tallinna politseiorkestri bigbändi ja Trikivabrikuga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Minu suurim soov on, et just kohalikud elanikud leiaksid uuesti tee vanalinna," rääkis päevade peakorraldaja Ketter Sarapuu.

Melu jagub nii Toompeal kui ka all-linnas kuni pühapäevani. Korraldajad on ette valmistanud ligi 400 eripalgelist sündmust, kus löövad kaasa nii amatöörid kui ka tipptegijad meilt ja mujalt.

"Me oleme ette valmistanud väga mahuka programmi. Siin on kunsti, luulet ajalugu, siin on kõigile midagi," rääkis Sarapuu.