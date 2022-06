Vanalinna päevadel toimub kolme päevaga üle 400 ürituse

Vanalinna päevad tähistavad sel aastal oma 40. sünnipäeva ja kuigi kaks aastat pole pidustusi õieti pidada saanud, siis nüüd on rahvas jälle tänavatel.

Kolme päeva peale, reedest pühapäevani, on jaotatud üle 400 ürituse. Lisaks laadamelule leiab kavast muusikat, näitusi, teatrit ja tantsu. Harjumäel nägi laupäeval ka traditsiooniks saanud ehtsat keskaegset võitlust.

Väiksem võitlusala meelitas ligi lapsi, kes said esimest korda jõudu proovida kilbi ja mõõgaga.

Vanalinna müüridest väljapoole Tornide väljakule on üles seatud aga pärimusküla. Seal valmib käsitöömeistrite looming, toimub pärimuspidu ja külalistele õpetati ka paar tantsu selgeks.

Vanalinna päevade pärimuskultuuri ala peakorraldaja Monika Tominga sõnul on inimesed tee tagasi vanalinna leidnud.

"See ongi tore, et meil on nii palju üritusi, kuhu on võimalik lihtsalt ise sisse hüpata ja tulla kaasa tantsima ja laulma, ja mis ongi kõige tähtsam – pärimus kuulub meile kõigile ja kõik on oodatud," ütles Tomingas.