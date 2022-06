Boris Johnsoni umbusaldushääletus kukkus läbi

Johnsonit toetas 211 ja vastu oli 148 parlamendisaadikut.

Selleks, et algatada umbusaldushääletus peaministri vastu, oli vaja koguda 54 parlamendiliikme allkirja. Enne hääletust oli 28 konservatiivse erakonna liiget andnud avalikult teada valmidusest hääletada Johnsoni vastu, vahendavad BBC News ja The Times.

Tööerakonna juht Keir Starmer ütles enne hääletust, et Johnsoni umbusaldushääletus on lõpu algus. Ühendkuningriigi korruptsioonivastase agentuuri juht John Penrose astus esmaspäeval tagasi ja teatas, et toetab Johnsoni tagandamist.

Johnsoni tagandamist nõudis ka endine konservatiivide välisminister Jeremy Hunt. Mitu konservatiivse erakonna võtmeministrit andsid aga samal ajal avalikult teada Boris Johnsoni toetamisest.

Umbusaldushääletuse põhjuseks nimetati Johnsoni mitmeid skandaale ja ebaväärikat käitumist.

Johnson ise nimetas hääletust erakordseks võimaluseks lõpetada kuudepikkune spekulatsioon ning tõi välja, et osa kriitikat on olnud kohane ja ta on isiklikult ette võtnud arvestatavaid muutusi.