Raport: Briti valitsuse liikmed rikkusid korduvalt koroonapiiranguid

Aruandes soovitatakse kõik piiranguid rikkunud isikud tingimata vastutusele võtta.

Peaminister Boris Johnson palus koroonapiirangute rikkumiste pärast jälle vabandust, kuid kinnitas uuesti, et ta polnud residentsis toimunud pidudest teadlik, sest ta ise neil ei osalenud.

"On selge, mida Sue Gray oma aruandes on öelnud, et mõned neist kogunemistest kestsid palju kauem kui vaja, mis on selgelt reeglite rikkumine ning reeglite täitmisega seal hakkama ei saadud. Ma pean parlamendile ütlema, sest parlament peab seda teadma, ja jällegi, ma ei taha oma osa pehmendada või leevendada, aga mul polnud neist hilisematest sündmustest aimugi, sest mind lihtsalt polnud seal," ütles Johnson.