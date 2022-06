Itaalia meelelahutuslikud telesaated toodavad Ukraina kohta infomüra

Itaalia meedias on kombeks kutsuda eetrisse tuntud kommenteerijad, kes evivad võrdselt arvamust jalgpalli, Itaalia poliitika, filosoofia, kirjanike, ajakirjade toimetajate ja üldiselt tuntud inimeste kohta, kuid neil on enamasti vähe teadmisi Ukrainast, Vene ajaloost ja rahvusvahelistest suhetest.

Tavaliselt kutsutakse Itaalia jutusaadetesse ka vähemalt üks venemeelne külaline või inimene, kes süüdistab võrdselt Putinit ja Zelenskit.

1990ndatel aastatel leiutas itaalia semiootik Umberto Eco termini infotainment (kokku on liidetud sõnad information [informatsioon] + entertainment [meelelahutus]-toim) kirjeldamaks olukorda, kus televisioonis oli info edastamine üha enam meelelahutusega seotud. Bologna ülikooli kaasprofessori Anna Maria Lorusso sõnul on meelelahutus ja info edastamine üha enam põimunud ning tema sõnul on see eriti selgelt näha Vene-Ukraina sõja puhul.

Samuti 90ndatel täheldas ajaloolane Nicola Tranfaglia, et televisioonil on kalduvus sensatsioonihimuks, mis paneb eelistama poleemilisi arvamusi ja sõnavõtte. Olukord aastal 2022 ei tundu olevat parem, kuna kommentaatoreid, kes on sensatsioonihimulisemad kutsutakse suurema tõenäosusega saatesse tagasi.

Itaalias nagu ka mujal Euroopas loevad inimesed üha vähem raamatuid ja ajalehti. Paljud itaallased ja eriti sinikraedest töötajad hoiavad end maailma asjadega kursis Itaalia jutusaadete kaudu. Samuti mõjutab jutusaadete sisu seda, mida arutatakse sotsiaalmeedias.

Üks kurioosne lugu, mida mitu Itaalia meediamaja kajastas, puudutas NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi vastuseisu Zelenski pakkumisele anda Krimmi poolsaar Venemaale. Sellist pakkumist pole Zelenski aga kunagi teinud ja Stoltenberg pole selle teema kohta midagi arvanud.

Itaalia telekanalites on esinenud ka Vene välisminister Sergei Lavrov ning mitmed Vene propagandistid.

Paljud jutusaated räägivad tihti tuumasõja ohust, mis hirmutab eriti vanema generatsiooni televaatajaid, kes mäletavad veel külma sõja aegseid pingeid lääne ja Varssavi bloki vahel. Kõige selle tõttu arvab umbes neljandik paremradikaalse erakonna Liiga valijatest, et sanktsioonid Venemaa vastu on ohtlikud ning peaaegu kolmandik neist on kindlad, et need on ka kasutud. La Stampa korraldatud küsitluse järgi on peaaegu kolm neljandikku Liiga valijatest Ukrainale relvaabi saatmise vastu.