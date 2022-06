Moskva pearabi lahkus Venemaalt

Šveitsis sündinud Goldschmidt on olnud Moskva pearabi alates 1993. aastast ning juhib ka Euroopa rabiinide ühendust.

"Ma saan lõpuks jagada informatsiooni, et minu hõimlased, Moskva pearabi @PinchasRabbi @Rebbetzin Dara Goldschmidt, on pandud võimude poolt surve alla toetada "erioperatsiooni" Ukrainas ning nad keeldusid," kirjutas New Yorgis tegutsev ajakirjanik Avital Chizhik-Glodschmidt sotsiaalmeedias.

Chizhik-Goldschmidt lisas, et Goldschmidt lendas kaks nädalat pärast 24. veebruaril alanud täiemahulist invasioonis Ungarisse, kus kogus raha Ida-Euroopas olevatele sõjapõgenikele. Seejärel liikus Glodschmidt edasi Iisraeli.

Juudiorganisatsioonid Venemaal on olnud sõja suhtes kriitilisemad kui teised usukogukonnad, sealhulgas Vene Õigeusu kirik, mis on sõda toetanud.

2. märtsil kutsus Venemaa pearabi Berel Lazar sõja osapooli üles relvi vaigistama ja pommitamist lõpetama. Samas ei mõistnud ta Venemaa liidrit Vladimir Putinit hukka.