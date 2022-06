Türgi nõuab Kreekalt saarte militariseerimise lõpetamist

Türgi president ütles neljapäeval Türgi sõjaväeõppuste raames, et Kreeka peaks hoidma rahvusvaheliste lepetega kokku lepitud Egeuse mere saarte demilitariseeritud staatust. Kreeka ja Türgi, kes mõlemad kuuluvad NATO-sse, on korduvalt vaielnud merepiiri ja mandrilavast tuleneva majandusvöötme piiri üle Vahemeres. Samuti on tüliõunaks õhuruum, migrandid ja kreeklaste ning türklaste vahel etniliselt lõhestatud Küprose saar.

Egeuse mere saarte staatust reguleerivad 1923. aasta Lausanne'i ja 1947. aasta Pariisi riikidevahelised lepingud. Türgi väidab, et nende kokkulepete alusel ei tohi Kreeka Egeuse mere saari militariseerida.

Erdogan soovitas Ateenal "vältida unistamist ning arvestada, et nad peavad lõpuks enda praeguseid tegusid ja sõnavõtte kahetsema". Türgi president viitas ka Türgi iseseisvussõjale 20ndatel, mil riigist suruti välja mitmed okupatsioonivõimud, sh kreeklased.

"Türgi ei loobu oma õigustest Egeuse merele ja ei tagane õigustest, mida tagavad rahvusvahelised kokkulepped", lisas Erdogan.

Eelmisel nädalal teatas Türgi, et peatatakse kahepoolsed kõnelused Kreekaga kuna Kreeka on Türgi on õhuruumi rikkunud. Kõnelused kahe riigi vahel taastusid alles 2021. aastal, olles enne seda viieks aastaks peatunud.

Kreeka on nimetanud Türgi väiteid põhjendamatuks ning süüdistas Ankarat Kreeka suveräänsuse kahtluse alla seadmises. Neljapäeval avaldas Kreeka välisministeerium 16 erinevat kaarti, mis Kreeka sõnul selgelt näitavad Türgi ebaseaduslikke tegusid ja Türgi nõuete muutumist ajas.

Türgi nõuded (punases) Egeuse merel enne ja nüüd Autor/allikas: Kreeka välisministeerium

Mõlemad riigid on saatnud ÜRO-le ametlikud kirjad, kus on toodud ära nende positsioonid Egeuse mere õhuruumi ja saarte osas.

Türgi välisminister Mevlut Cavusoglu on korduvalt öelnud, et kui Ateena ei lõpeta saarte militariseerimist siis hakkab Türgi kahtluse alla seadma Kreeka õigust neid saari valitseda.