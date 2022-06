Stoltenberg: Türgi julgeolekumured on põhjendatud

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles pühapäeval visiidil Soome, et Türgi tõstatatud julgeolekumured on õigustatud.

Soome presidendi Sauli Niinistöga kohtunud Stoltenberg ütles, et ükski teine NATO liikmesriik pole kannatanud terrorirünnakute käes rohkem kui Türgi ning seetõttu tuleb riigi muresid võtta tõsiselt.

"Need on õigustatud mured. See puudutab terrorismi, relvaeksporti," ütles Stoltenberg pressikonverentsil.

NATO peasekretär lisas, et Türgi on alliansi võtmeliitlane oma strateegilise asukoha tõttu Musta mere ääres Euroopa ja Lähis-Ida vahel. Stoltenberg tõi välja ka Ankara toetuse Ukrainale alates Venemaa täiemahulisest invasioonist 24. veebruaril.

Stoltenberg ja Niinistö ütlesid, et kõnelused Türgiga jätkuvad, kuid nad ei maininud, kas neis on edusamme tehtud. Stoltenberg ütles, et juuni lõpus toimuv NATO tippkohtumine Madridis ei ole kunagi olnud tähtaeg, mil peaks Soome ja Rootsi alliansiga liitumise avaldused heaks kiitma.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan on korduvalt öelnud, et ei toeta Soome ja Rootsi liitumist NATO-ga. Türgi president ütles mai lõpus, et Soome ja Rootsi peavad valima terroristide toetamise ja NATO vahel. Türgilt jah-sõna saamiseks peavad riigid tema sõnul esitlema sellest konkreetseid tõendeid.

Erdogan on öelnud, et liitumine NATO-ga eeldab, et Rootsi tegeleks riigis varjupaiga saanud Kurdi Töölispartei liikmete ja riigipöördes süüdistatava Fethullah Güleni järgijatega. Sama probleem, kuigi vähemal määral, on Türgi hinnangul ka Soome liitumistaotlusega.

Sel nädalal ütles Niinistö, et aprilli alguses väljendas Erdogan selgelt toetust Soome NATO-ga liitumisele.

Soome ja Rootsi esitasid NATO liikmeks astumise taotluse 18. mail.