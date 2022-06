Õiguskantsler: õpetaja võiks süüa lõunal lastega sama toitu

Õiguskantsler Ülle Madisele saadeti pöördumine, milles lapsevanem avaldab kahtlust, kas on õige, et ühe Jõhvi lasteaia õpetajad söövad rühmas lõuna ajal kaasavõetud toitu, mitte sama toitu, mis lapsed. Madise leidis, et õpetajad peaksid oma valikut lastele selgitama.