Kasvanud hinnad ja koroonaaeg on tõuganud väikepoed raskustesse

Kuigi juba eelmisel kümnendil langes väikeste kaupluste arv Eestis ligi 50 protsenti, siis nii pandeemia kui ka viimase aasta energiahindade tõus on sundinud veel mitmeid poepidajaid oma kaupluseid sulgema.

Wikman varustab toidukaubaga muu hulgas väiksemaid kauplusi. Kui palju selliseid poode Eestis on, pole täpselt teada, sest statistikaamet neid andmeid enam ei kogu.

Wikman ise kinnitab, et kui paar aastat tagasi müüsid nad Lõuna-Eestis kaupa hinnanguliselt 30 väikepoele, siis praeguseks on alles jäänud ligi 20 klienti.

"Kindlasti on tellimused vähenenud, sest maapiirkondades järjest vanemad inimesed ju kaovad ära. On nooremad, kellel on töökohad linnades. Nemad ostavad oma toidu suuremalt jaolt linnast," selgitas Wikmani LT Lõuna-Eesti müügiesindaja Triin Lehola.

Järgmine kuu jääb viimaseks ka näiteks Kavastu poele. "Suured hinnatõusud, eriti elektrihinna tõus. Inimestel ei ole enam raha, millega poodi tulla. Siis on koroonavastased. See tegi suure põntsu, sest need maskivastased enam poodi ei tulnud. Hakkas e-Selver käima," ütles Kavastu poodnik Väino Kägo.

Lisaks sellele on piirkonnas vähenenud rahvaarv ja nii on pood jäänud aastate jooksul mitme kuldkliendi võrra vaesemaks. Alles jäänud kohalikele on aga piirkonna ainus kauplus suure tähtsusega.

"Elan siinsamas. Ostsin korteri siia ja väga palju tähendab. Õhtuti käin süüa ostmas, hommikul ka," ütles Andres, kes tõdes, et kui pood ära kaob, tuleb hakata käima linnas kaupluses.

"Autot ei ole. Kõikidel ei pruugi autosid olla. Nüüd on vaja linna sõita, sest see on siin ainus kauplus. Varem käis siin autolavka. Praegu ei tea, mis edasi saab," ütles Maria.

Väiksemaid poode tegutseb veel ka suuremates linnades. Olukord on keeruline ka neil. Nii plaanib pärast jaanipäeva oma uksed sulgeda ka Tartus asuv Toome pood. Põhjused sarnased nagu Kavastu poelgi.

"Ikka kallinemine ja ei tea, mis sügisel tuleb. Kõik hirmutatakse, et ikka veel kallimaks ja kauba hinnad tõusevad ja tõusevad. Praktiliselt iga kauba tulekuga kogu aeg juures 20-30 senti ja inimesed valivad ikka suured ketid," rääkis Toome poe perenaine Nataša Bekker.

Sulgemisotsust on kaalunud ka teised väikepoed nagu Tartu Uue tänava kauplus. Praegu selles osas veel otsust pole.

Nii Toome kui ka Kavastu pood loodavad, et äripinnale leitakse uued poepidajad.