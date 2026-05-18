Selver sulgeb oma ainsa kaupluse Põlvas

Selver sulgeb tuleval kevadel oma ainsa kaupluse Põlvas, sest praegune rendipind oleks vajanud värskendamist, mis oleks läinud sama palju maksma kui uue kaupluse ehitamine. Põlva ei jää aga ainsaks kohaks, kus Selver oma poe sulgeb – sama on plaanis teha ka Viljandis

Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson rääkis, et Selver avas kaupluse Põlvas aastal 2008. Tuleva aasta kevadel lõppeb aga poe rendileping ja seda pole plaanis pikendada. Andersoni sõnul sai suuresti määravaks see, et poodi oleks tulnud suuresti uuendada ja värskendada. See oleks läinud aga sisuliselt sama palju maksma kui uue kaupluse ehitamine.

Anderson selgitas, et kui Põlvas Selver avati, elas piirkonnas üle 6500 inimese. Mullu oli see arv aga veidi alla 5000. Kuigi elanike arv on langenud, on poode piirkonda juurde tulnud. Anderson nentis, et Selver pole ainus, millel on seetõttu keeruline toime tulla.

Samuti jääb vähem kui 100 kilomeetri raadiusesse mitu Selveri kauplust. Kõik need asjaolud kokku andsidki tõuke sulgeda Selveri kauplus Põlvas. Siiski jääb saadavaks Selveri e-poe teenus.

Praegu töötab Põlva Selveris 19 inimest. "Me toimetame tavapärasel viisil igasuguste erisusteta kuni järgmise aasta veebruarini." Anderson ütles, et kellel on soov tööd Selveris jätkata, saab seda mõne teise linna kaupluses teha. "Täna kaupluse personal teab. Inimestel on aega mõelda, kaaluda ja teha oma otsused ja meie poolt kuuluvad need arvesse võtmisele."

Põlva vallavanem Maris Neeno rääkis, et on näinud sotsiaalmeedias inimeste reaktsioone poe sulgemisele. "On inimesi, kes armastavad seda poeketti ja kellel on paha meel."

Neeno sõnas, et Põlva Selveris on tööl palju valla elanikke, mistõttu on kurvastav nende töökohtade kadumine. Neeno nentis, et täna pole teada, kas Selveri asemele tuleb mõni uus pood. See-eest loodab ta, et krunt ei jää tühjaks ja selle asemele kerkib midagi uut.

Ta lisas, et see võiks ka töökohad tagasi tuua. "Põlvas muutuseid on ja me alati loodame, et siia tuleb töökohti juurde, mitte ei lähe siit ära. See on meie suur eesmärk ja suur soov."

Põlva ei jää aga ainsaks kohaks, kus Selver oma poe sulgeb. Sama on plaanis teha ka Viljandis, kus praegu on kaks Selveri poodi. Plaanis on alles jätta üks. Kaupluse sulgemise taga on suuresti sama põhjus, mis Põlvas: pood vajaks kaasajastamist, aga majanduslikult ei tundu see mõistlik.