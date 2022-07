Coop paneb Tallinnas, Harjumaal ja Pärnus e-poe kinni

Ühtlasi sulgeb Coop e-poe komplekteerimiskeskuse Tallinna külje all Laagris ning jätkab teiste piirkondade teenindamist kohalikest kauplustest, teatas ettevõte.

"Kuna e-poe teenuse osutamine on kallim, kui kliendid selle eest teenustasuna täna maksavad ning ühtegi kitsaskohta me samuti siinse piirkonna elanike jaoks e-poega ei lahenda, siis oleme otsustanud keskenduda rohkem piirkondlike kauplustevõrgustike arendamisele ja uute ehitamisele," ütles põhjenduseks Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Alo Ivask.

Ivaski sõnul leidis Coop Eesti Keskühistu, et kauplustest komplekteerimine on efektiivsem ning võimaldab ühistutel teenust pakkuda just oma piirkonnas. Nii jäävad kauplusepõhiselt e-poe tellimusi komplekteerima Coopi ühistud nii Saaremaal, Hiiumaal, Jõgeval, Haapsalus, Kilingi-Nõmmel kui ka Vändras. Samuti teenindab Coop Saaremaa jätkuvalt Abruka ja Ruhnu saart.

Coop hakkas e-poe teenust pakkuma 2016. aastal ning komplekteerimiskeskus avati 2019. aastal, kus praegu töötab ligikaudu 50 inimest. Ettevõte lubab kõigi töötajatega arutada võimalust jätkata töötamist organisatsiooni teistes üksustes, aga sobiva koha puudumisel pole välistatud ka inimeste koondamine.