Sinn Fein: Ühendkuningriik valmistub rikkuma rahvusvahelist õigust

Parteijuht Mary Loy McDonaldi sõnul pole vähimatki kahtlust, et just rahvusvahelise õiguse rikkumine selline ühepoolne tegevus on. Esmaspäeval protokolli muutmist arutama asuv Ühendkuningriik on muutuste üksikasjade osas haudvaikne. Valitsuse Põhja-Iirimaa minister Brandon Lewis ütles Ühendkuningriigi uudistekanalile Sky News siiski, et kõik muutused on seaduslikud ja korrektsed.

Muudetakse siis protokolli, mille Ühendkuningriigi peaminister Boris Johnson ja Euroopa Liit omavahel ametlikult kokku leppisid, enne kui Ühendkuningriik 2020. aastal liidust lahkus. Kokkulepe võimaldab Euroopa Liitu kuuluval Iiri Vabariigil hoida piir Ühendkuningriiki kuuluva Põhja-Iirimaaga avatuna. Üks lepingu sätetest näeb ette piirikontrolli Inglismaalt, Šotimaalt ja Walesist saabuvatele kaupadele, et need ei pääseks Euroopa Liidu ühisturule. Muudatusettepaneku kohaselt aga tühistatakse enamik piirikontrollidest.

Minister Lewise hinnangul on muutused vajalikud, sest praegusel kujul segab protokoll inimeste elu, takistab valitsusasutuste tööd ja õõnestab põhimõtteliselt 1998. aasta Suure Reede rahulepet, mis lõpetas vägivalla Iiri rahvuslaste ja Ühendkuningriigi lojalistide vahel.

Sinn Feini juhi Mary Lou McDonaldi sõnul pole protokollil häda midagi ning Ühendkuningriik peaks ühepoolse tegevuse asemel tegema koostööd Dubliniga ja Euroopa Liiduga. McDonaldi sõnul pole Ühendkuningriigi peaminister Boris Johnsoni kabinet konstruktiivne, on valinud hävingu tee ning valmistub nüüd rahvusvahelist õigust rikkuma. McDonaldi sõnul püüab Johson ühepoolsete sammudega parandada oma kõikumalöönud positsiooni Ühendkuningriigi peaministrina.