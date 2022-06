Iraani katsed rünnata Israeli kodanikke Türgis kukkusid läbi

Israeli julgeolekuametnikud hoiatasid Türgi ametikaaslasi Iraani agentide kavatsusest rünnata Türgis asuvaid Israeli kodanikke. Rünnaku ärahoidmiseks palusid Israeli ametnikud Türgilt abi.

Väidetavalt pidid rünnakuid teostama Iraani agendid Türgis.

Iraani Islamivabariik lubas Israelile kättemaksu peale Iraani revolutsioonilise kaardiväe kolonel Hassan Sajad Hodari palgamõrva eelmine kuu Teheranis. Khodari oli vastutav revolutsioonilise kaardiväe üksuse nr 840 eest, mis tegeles terrorirünnakutega Israeli ja lääne sihtmärkide vastu.

Eelmine nädal suri teadmata põhjustel ka Iraani revolutsioonilise kaardiväe kindral Ali Esmailzadeh, kes kukkus mais oma maja katuselt surnuks.

Israeli kodanike ja ametiisikute inimröövid Türgis olid kavandatud toimuma paar nädalat tagasi ehk enne Iraani kõrge ametiisiku palgamõrva.

Väidetavalt võeti esmaspäeval Türgis inimröövide kavandajad vahi alla.

Israel tugevdas enda õhukaitsevõimekust riigi põhjaosas, kus on vasturünnakuna oodata Iraani agentide rünnakut Liibanoni kaudu.

Israeli rahvusliku julgeoleku nõukogu hoiatas reisimisest Türki, kuna tuleb järjest teateid, et Türki ja Küprosele reisivad Israeli kodanikud võivad sattuda ohtu.

Veebruaris hoiti Israeli ja Türgi julgeolekujõudude poolt ära rünnak Israeli ärimehele Yair Gellerile.

Israeli välisministri Yair Lapidi sõnul rünnatakse sihipäraslt Israeli kodanikke, kes lähevad välisriikidesse puhkusele. Neid võidakse nii inimröövida kui ka tappa. Israeli välisminister lubas täna Iraani ohust Israeli parlamendi Knesseti ees rääkides, et "Israeli riigi pikk käsi jõuab nendeni, ükskõik kus nad ka ei asuks".

Israeli välisminister tänas Türgi valitsust sujuva koostöö eest ja tõi välja, et kuigi turism on Türgi jaoks oluline siis Ankara saab aru, et on riske, mida ei pea võtma.

Türgi ja Israeli suhted on viimasel ajal soojenema hakanud. Türgi välisminister Mevlüt Cavosoglu käis eelmine kuu Israelis, mis oli esimene selline visiit 15 aasta jooksul.