Venemaa suudaks alustada lennukite seeriatootmist viie aasta jooksul

Vene asepeaminister Borisovi sõnul peab Venemaa tegema kolm kuni viis aastat intensiivset tööd, et alustada vajalikul hulgal eri õhusõidukite seeriatootmine.

Borisovi sõnul loodavad Vene võimud, et alates 2023. aastast alustatakse Sukhoi Superjet New lennukite tootmist täielikult kodumaistest komponentidest. Venemaal plaanitakse toota lennukimootoreid PD-8 umbes 20 ühikut ning 2024. aastal loodetakse valmis saada kuus esimest lennumasinat.

Samuti on kavas ehitada Venemaal lühemate vahemaade tarbeks regionaallennukid Il-114, Baikal, L-410 ja Il 610. Samuti olevat arendamisel erinevad lennukid transpordilogistika ülesande täitmiseks.

Vastates küsimusele Venemaa lennufirmade koostöö jätkamise kohta Boeingu ja Airbusiga, märkis Borisov, et ei lootnud sanktsioonide peatset tühistamist: "See on ilmselt pikaks ajaks, aga ma arvan, et mingil määral side taastub. Teate ju küll, et meie titaani tarnetest sõltuvad samad Boeingud ja Airbusid. Nii või teisiti on ikka võimatu katkestada side 100-protsendiliselt".