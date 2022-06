Jahimeeste selts soovib öösihiku lubamist jahipidamisel

Jahimeeste seltsi hinnangul võiks öösihikut jahipidamisel lubada, kuigi pigem erandina. Eelkõige aitaks see seltsi sõnul piirata metssigade arvukust. Siseministeerium on nõus ettepanekut arutama.

Siseministeeriumile tehtud ettepanekus, millele on lisaks alla kirjutanud põllumajandus-kaubanduskoda, talupidajate keskliit ja riigikogu jahimeeste toetusgrupp, märgitakse, et aeg on küps Eestis öösihiku kasutuselevõtuks.

"Aeg on selline, et jahimeestel on ühiskonna poolt seatud ülesandeid palju. Eeldatakse panustamist erinevates valdkondades, aeg on kallis ja efektiivsuse ja kvaliteedi tõus aitaks jahimeestel keerulistes tingimustes edukamalt hakkama saada," leidsid ühendused.

Peamise põhjusena tuuakse ettepanekus sigade Aafrika katk. "Oleme seda meelt, et öösihiku kasutamise kasuks räägib sigade Aafrika katku (SAK) olemasolu. Öösihik on vajalik SAK-i tingimustes riigi poolt antud ülesande täitmiseks – metssigade arvukuse piiramiseks," märkisid pöördujad.

Öösihikuid saab kasutada ka teiste nuhtlusisendite efektiivseks kõrvaldamiseks ja võõrliikide loodusest eemaldamiseks, lisati.

Öösihikut ei plaanita kasutata hirvede, põtrade ja metskitsede igapäevaseks küttimiseks. Saaremaalt tehti ettepanek lisada nimekirja šaakal, ETKL tegi ettepaneku lisada nimekirja metskits, kes tekitab paiguti suurt kahju metsakultuuridele.

Ühenduste hinnangul võiks seaduses olla regulatsioon mille põhjal on üldnorm, et öösihik on keelatud ja erandid kehtestab keskkonnaministeerium/keskkonnaamet. "See annab võimaluse olla kehtestamisel paindlikum ja samas annab ühiskonnale sõnumi, et üldreegel on keelav ehk siis valdavale osale ulukitele on öösihiku kasutamine keelatud ja kasutamine on erand," märkisid pöördujad.

Siseministeerium on nõus öösihiku lubamise üle arutama

Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik Sven Põierpaas ütles ERR-ile, et kuivõrd öösihikute ebaseadusliku käitlemise ja kasutamisega seotud süütegude arv ei ole praegu murettekitav, ollakse nõus asja jahimeestega arutama ning mõte pole halb.

"Siseministeerium on algavateks aruteludeks positiivselt meelestatud ja ei näe selget takistust selleks, et sätestatud juhtudel tohib tulevikus jahitulirelva omav relvaloa omanik tulirelva öösihikut osta, hoiustada, edasi toimetada ja teatud jahiulukite küttimisel ka kasutada. Kindlasti on vaja aruteludes üle vaadata ja kaasajastada praeguses relvaseaduses sätestatud öösihiku definitsioon. Võimalik, et jahimehed vajavad tulevikus ka termosihikuid," lausus Põierpaas.

Jahimeeste kindel seisukoht on, et öösihikut ei kasutataks mingil juhul trofeejahiks. Põierpaasi sõnul saab üheks arutluspunktiks võimalik vastuolu jahieetikaga.

"Siiani on lähtutud seisukohast, et eetiline jahimees jätab alati võimaluse ka loomale. Jahipidamise roll muutuvas maailmas on samuti muutunud ja võimalik, et kütitava looma võimalused peavadki vähenema. Aga sellele küsimusele peavad selge vastuse andma jahimehed ise. Siiani on öösihiku kasutamist seostatud ikka salaküttimisega," lausus ta.

Põierpaas märkis, et relvaseadus reguleerib relva käitlemist, mis ei hõlma kasutamist. "Seega esialgse hinnangu alusel saab tulevikus öösihiku kasutamist täpsemalt reguleerida jahiseadusega või selle alusel antud õigusaktiga. Juriidiliselt parima lahenduse leidmine ongi algavate arutelude üheks eesmärgiks," ütles ta.

Kehtiva relvaseaduse järgi on öösihik tsiviilkäibes keelatud.

Jahimeeste ettepanekuid on siseministeeriumis arutatud varemgi. Viimati arutati helisummutite tsiviilkäibesse lubamise ning nende käitlemisreeglite kehtestamise üle.