Soomes on rekordiliselt suureks kasvanud Koonderakonna toetus

Koonderakond on pikka aega toetanud Soome liitumist NATO-ga. Pärast Venemaa täieulatuslikku sissetungi Ukrainasse on erakonna toetus märgatavalt kasvanud.

Soome populaarseim erakond on praegu Koonderakond 24,4 protsendiga. Viimati oli Koonderakonna toetus sama suur 2009. aastal, mil see oli 24,7 protsenti, teatas Helsingin Sanomat.

Praegu Soomes peaministri tooli hoidvad sotsiaaldemokraadid on 19,4-protsendilise toetusega. Põlissoomlaste toetus langes protsendi võrra 14,5 protsendile. Erakonna toetus tõusis korraks mais, kuid enne seda oli põlissoomlaste toetus alates eelmise aasta novembrist stabiilselt langenud. Toona oli erakonna toetus veel 18 protsenti.

Soome Keskerakonna toetus langes maikuus veidi, jõudes 12,2 protsendini. Roheliste toetus Soomes on stabiilselt püsinud ligikaudu üheksa protsendi lähedal.

Koonderakonna edu põhjuseks võib pidada partei pikaaegset NATO-ga liitumise toetamist. Kuna NATO-ga liitumist toetavad nüüd ka paljud teised erakonnad ei ole selge kuivõrd sellest saab järgmiste parlamendivalimiste raames poliitiline küsimus.

Küsitlusuuringu taustamaterjali põhjal tundub, et Koonderakond on saanud enda ridadesse Keskerakonna toetajaid ja saanud juurde põlissoomlaste valijaid. Kuigi varem suutsid põlissoomlased valijate kadu kompenseerida aktiveerides inimesi, kes muidu valimas ei käi, siis nüüdseks on erakonna toetus siiski langenud.

Vasakliidu jaoks ei tähenda NATO-liikmesuse teema tõstatumine veel selgelt toetuse langust ega ka kasvu. Osalt võib see olla tingitud sellest, et erakonna valijad jälgivad kujunenud sündmusi kõrvalt. Samal ajal on Vasakliidu ja roheliste toetajaid läinud sotsiaaldemokraatide taha, mille toetus on kuu ajaga tugevnenud.

Küsitlusuuring tehti telefoni teel 16. maist 10. juunini. Valimis oli 2442 inimest. Küsitluse veamäär on 2,1 protsenti. 34 protsenti küsitlusele vastanutest andis teada, et neil puudub erakondlik eelistus või nad ei kavatse järgmistel parlamendivalimistel hääletada.