Võimuvahetus lükkab kapo uue juhi kandidaadi kuulamise veel edasi

"Istuv erakond valitsuses tahtis ära koputada, aga õiguskomisjon peab oluliseks ärakuulamist fraktsioonides ning oleks viisakas, kui kõik osapooled on moodustanud riigikogu enamusega koalitsiooni. Arvan et ta tuleb siis, kui koalitsioon on paigas. Nii oleks korrektne," rääkis Karilaid ERR-ile.

Uue peadirektori kandidaadi nime Karilaid ei avaldanud.

"Pole mõtet tema nimega enne spekuleerida, kui sisepoliitiliselt uus stabiilsus tagatud," sõnas Karilaid.

Kaitsepolitseiameti uue peadirektori kandidaadi tutvustus pidi riigikogu õiguskomisjonis toimuma juba eelmise nädala neljapäeval, ent muudatuste tõttu valitsuses lükkus kohtumine edasi. ERR-i andmetel oli selleks kandidaadiks praegune kapo peadirektori asetäitja Martin Perling.

Alates 2013. aastast on kapot juhtinud Arnold Sinisalu, kelle teine ametiaeg lõppeb tuleval aastal ning siseminister peab leidma uue kandidaadi sellesse ametisse.