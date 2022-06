Viljandlased puhastasid tänavaid hispaania teetigudest

Viljandi linnavalitsuse töötajad kogunesid raekoja ette, et üheskoos puhastada Oru ja Kassisaba tänava äär hispaania teetigudest.

"See on viimase paari aasta jooksul tõusnud päris suureks probleemiks. See on ka põhjus, miks me teist aastat teeme kampaaniat keskkonnainevesteeringute keskusega, kes andis meile tigude konteinerite jaoks raha, et organiseerida tigude korjamine. Pluss propageerida linnakodanike seas seda, et nad ikkagi korjaksid tigusid," rääkis Viljandi linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Villem Kutti.

"Põhiproboleem on meil Oru tänaval ja järve ääres. Järve ääres on meil kaks konteinerit, Oru tänavale panime ühe konteineri ja siis loomulikult ka musta tee," lisas Kutti.

Tema sõnul aitab hispaania teetigude vastu lihtsalt nende ärakorjamine. "Ega tal looduslikke vaenlasi väga ei ole. Ja siis õllepüünised. Võib-olla kodanikele ma soovitaksingi, kes võib-olla nii usinalt ei jõua enda aiast korjata, teha õllepüünised ja proovida," selgitas Kutti.

Türilane Peeter Eek on omal käel hispaania teetigusid kogunud ja hävitanud juba kolm aastat. Tema kinnistu piirile jääb metsaga kaetud ala Pärnu jõe ääres, kust ta leiab parematel päevadel isegi kuni 50 suurt nälkjat.



"Mina tunnen ennast siin natuke nagu piirvalvur. Tõenäoliselt ma ei saa neist kunagi enam siin lahti ja lihtsalt, kes siis tulevad veidike metsikust osast välja, neid ma siis korjan," rääkis ta.

"Mina olen tavaliselt teinud hommikul esimese jalutuskäiguna ja õhtul viimasena. Ja õhtuti just viimasel nädalal olen vaadanud, et lähen juba suisa kusagil kella 12 paiku, kui hämaraks on läinud ja taskulambiga. Siis lihtsalt tundub, et "saak" on suurem," ütles Eek.