Inimesed hävitavad hispaania teeteo pähe teadmatusest ka kohalikke nälkjaid

Aiapidajatele on juba tuttav hispaania teetigu, mis on võõrliik, samuti on juttu olnud mustpeanälkjast. Aga nüüd soovib keskkonnaamet, et inimesed saadaksid nälkjatest fotosid, sest võõrliikideks peetakse ka musta seatigu ja suurt seatigu, mis on kohalikud.

Hispaania teetigu on oranžikat värvi, suur seatigu laiguline. Kohalikud liigid aga võivad võõrnälkjate ohjeldamisele nende mune süües hoopis kaasa aidata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Suur seatigu, tema on meil - kutsume selliseks kirjuks lehmaks. Ta ongi selline laiguline. Must seatigu on üleni must, tagakeha peal on heledamad triibud. Hispaania teetigu võib olla väga erineva värvivarieeruvusega, üpris tumedast kuni päris heleoranžini," kirjeldas keskkonnaameti liigikaitse peaspetsialist Eike Tammekänd.

Inimesed pöörduvad tihti keskkonnameti poole, et teada saada, millise nälkjaga on tegemist.

"Me ootame nende nälkjateadetega kindlasti kaasa ka fotosid, et kindlaks määrata. Just selle mõttega, et eristada neid kodumaistest ja võimalusel teada saada ka uutest võõrnälkjatest. Nii Skandinaavias kui ka Lätis-Leedus levivad ka teised võõrnälkjaliigid. Näiteks mustpeanälkjas, keda me veel 2019 ja 2020 arvasime, et on ühes kohas, aga on tegelikult juba laiemalt levinud," rääkis Tammekänd.

Fotode jaoks on keskkonnaametil rakendus - teokaart. Firma Rohenurk omanik Terje Prisk ütles, et nemad kontrollivad kõik ostetud taimed enne istutamist üle. Nii käis see ka Koidula muuseumi aeda istutatud püsikutega.

"Tulebki taimed viia eraldi teistest taimedest, hoida natuke aega, oleks isegi hea paar päeva, eraldatult. Siis võtta kõik taimepotid eraldi lahti, vaadata tema poti sisse ja vaadata ka juurte vahele. Kui ei märka seal mingisuguseid erilisi valgeid mune või mingisuguseid limukaid, siis on kõik hästi," selgitas Prisk.

Ta ütles, et kollakas graanul mullas on väetis, mitte nälkjamuna.