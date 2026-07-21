Hispaania teetigude levik üle Eesti aina kasvab

Keskkonnaameti looduskaitse teenusejuht Roland Müür rääkis, et kõige rohkem on tigusid suurtes omavalitsusüksustes, nagu Tallinn, Tartu, Pärnu ja Haapsalu. Varasemaga võrreldes on märgata leviku kasvu.

"Praegu on näha, et vähemalt selle aasta esimesed andmed, et see levik on laienenud uutesse kohtadesse," ütles keskkonnaameti looduskaitse teenusejuht Roland Müür.

Pirita Kose elanik Elme korjas alles eelmisel aastal iga päev oma aiast ligi kakskümmend tigu. Tänavu ta enam igapäevaseid teoringe tegema ei pea.

"Mul on niisugune abivahend. Oli nii, et ma tegin igal hommikul ja igal õhtul teoringi. Kogu oma aia ümbruse käisin läbi ja sain meeletult," rääkis Elme.

"Ega see rõõmu ei valmistanud, kui sa igal hommikul selle asemel, et tuled lilli nuusutama, hakkad sellise jubeda tapatööga tegelema," lisas ta.

Pirita linnaosa vanem Kaido Saarniit rääkis, et omavalitsus panustab ka omalt poolt keemiliste vahenditega.

"Meil on kaardistatud kohalike abiga ca 20 kohta, kuhu me siis teatud aja tagant graanuleid puistame, et siis seda populatsiooni lihtsalt vähendada. Me jätkame selle tegevusega, näiteks juba järgmine nädal teisipäeval õhtusel ajal kell üheksa proovime teha talgud koos kohalike elanikega Lillepi pargis," ütles Saarniit.

Müüri sõnul peaks koduaias nälkjaid ohjamisel alustama ennetustööst, kontrollides, et taimi ostes poleks sellega kaasas munasid ega täiskasvanud isendeid. Kui aga teod juba on aias, siis kõige tõhusam tegevus nendega võitlemiseks ongi just korjamine.

Tallinna botaanikaaia taimekaitsespetsialist Pille Hermann soovitab teod korjata seebi lahusesse.

"Lihtsalt korjake nad kokku kohe rohelise seebi lahusesse. Seal neil limategevus läheb nii aktiivseks, et nad surevad võimalikult kiiresti ära. Mida me selliste niiskete ilmadega väldiks, on nende laiaks litsumine või siis aiakääridega katki lõikamine. Kui te seda teed lähete, siis ärge neid kindlasti sinna maha lebama jätke, sest vastasel korral tulevad sinna liigikaaslased, kes hakkavad sealt toituma ja saavad veel tugevamaks," rääkis Hermann.

Müür sõnas, et teod võib panna ka keevasse vette. Samuti annab osalise kaitse tõkete, näiteks vaskteibi, kasutamine.