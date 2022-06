Eesti meremuuseum laieneb Naissaarele

Naissaare merekindluse ajalugu ulatub 20. sajandi algusse, kui saar kuulus rajatavate Peetri merekindlustuste hulka. Esimeste rajatiste hulka kuulus raudtee, mida oli tarvis kindlustuste ehitamiseks. See on plaanis taastada.

"Omal ajal, kui siia rajati alates 1913 patarei, siis kõigepealt hakatigi raudteest pihta. Kogu raudtee taastamine selles ulatuses, mida me planeerime, maksab kusagil 3 kuni 3,5 miljonit eurot. Lisaks see, mis läheb maksma patarei tegemine, kõik muu, samuti uute veeremite projekteerimine ja ehitamine," ütles meremuuseumi juhatuse liige Urmas Dresen.

Enne teist maailmasõda oli Naissaarel Eesti laevatõrjepatarei, mis koostöös Soomega pidi sulgema Soome lahe vastase laevastikule. Lennusadamas ja Naissaarel paiknevad rajatised kuulusid samuti ühe merekindluse koosseisu.

"Meremuuseumi kogudes on hästi palju militaarset materjali, mida me saame siin eksponeerida. See mürskude koguarv, mis meil ootab eksponeerimist, on ikkagi päris suur. Ja ühtteist veel," ütles Dresen.

Kui meremuuseum leiab partnerid projekti elluviimiseks, avab uus muuseum Nargen Nord uksed 2026. aasta suveks.