Suri Taani eksvälisminister ja Balti riikide toetaja Uffe Ellemann-Jensen

Ellemann-Jensen oli NATO ja Euroopa Liidu tugev toetaja, kes uskus lääne ühtekuuluvusse. Mitu korda üritas opositsioon teda NATO-sisese solidaarsuse küsimustes kukutada, kuid ta jäi ametisse.

Lisaks juhtis ta 1991. aastal Balti riikide taastatud iseseisvuse tunnustamist ja Taani oli esimesi riike, kes taastas diplomaatilised suhted kolme riigiga. Eestiga taastas Taani diplomaatilised suhted 24. augustil 1991, kuid juba 11. märtsil 1991 olid Ellemann-Jensen ja välisminister Lennart Meri allkirjastanud Taani kuningriigi ja Eesti vabariigi vahelise koostöö protokolli. Selles tekstis mainitakse, et Taani tunnustas Eestit 1921. aastal ega tunnistanud kunagi Eesti vabariigi sunniviisilist liitmist Nõukogude Liiduga 1940. aastal.

1992. aastal asutas Ellemann-Jensen koos oma Saksa kolleegi Hans-Dietrich Genscheriga Läänemeremaade Nõukogu.

Kuigi Uffe Ellemann-Jensen taandus ametlikult poliitikast 2001. aastal, jätkas ta osalemist Taani poliitikas oma analüüside, kogemuste ja arusaamadega.

Ellemann-Jensen sündis Teise maailmasõja ajal ja suri samal ajal, kui Euroopas on taas sõda, nenditi Taani ajalehes Berlingske ilmunud järelehüüdes. "Ma sündisin sõja ajal ja nüüd on sõda ilmselt ka siis, kui ma suren. Sellele on imelik mõelda," ütles Ellemann-Jensen oma viimases suuremas intervjuus Berlingskele märtsis. "See näitab, et maailm on ohtlik koht elamiseks. Ja et see ei pruugi olla nii hea, kui me lootsime ja arvasime," sõnas Ellemann-Jensen.