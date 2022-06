Iirimaa peaminister süüdistab Ühendkuningriiki majandusvandalismis

Ühendkuningriigi plaan muuta Euroopa Liiduga sõlmitud Brexiti-järgset kaubanduslepet on majandusvandalism, ütles Iirimaa peaminister Micheal Martin.

Ühendkuningriik peab senist kaubanduslepet oma huve riivavaks ning on selle muutmisest väga huvitatud, et kergemini vedada mõningaid kaubagruppe Põhja-Iirimaale.

Martini sõnul hävitaksid Ühendkuningriigi plaanitavad muutused Põhja-Iirimaa majanduse. Martini hinnangul on muudatused täiesti vastuvõetamatud ning illustreerivad Ühendkuningriigi kõige halvemas mõttes ühepoolset tegevust.

Martin tuletas ka meelde, et Põhja-Iirimaa majandusel on praeguse kaubandusleppe kehtivusajal läinud väga hästi. Martini sõnul on tegu faktiga, mida Ühendkuningriigi poliitikud hea meelega kuulda ei taha.

Martinile vaidles vastu Põhja-Iirimaa kõige Britimeelsema partei, Demokraatlik-Unionistliku Partei (DUP) parlamendisaadik Sammy Wilson, kelle sõnul esindab Martin puhtalt Dublini huve. Wilsoni sõnul keeldub Martin tunnistamast kaubandusleppe pahupoolt, kuid tegelikult on lepingu Põhja-Iirimaale väga halb, mistõttu ka ükski unionistlik või lojalistlik partei lepingut ei toeta. Wilsoni sõnul tahab Iirimaa valitsus Põhja-Iiri unionistidest lihtsalt jõuga üle sõita.

Põhja-Iirimaal võimule tulnud vasakpoolse ja väga tugevalt iiri rahvuslust esindava partei Sinn Fein hinnangul on Brexiti-järgsest kaubanduslepingust Põhja-Iirimaale tõusnud kasu ümberlükkamatu fakt ning lepingut toetab ka suurem osa Põhja-Iirimaa parlamendist. Partei asejuhi Michelle O'Neilli sõnul rikub Ühendkuningriik lepingu sätteid muutes jõhkralt rahvusvahelist õigust.