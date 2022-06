Pätsi kuju valmimine lükkub kiviraiduri kinnimineku tõttu

Skulptor Vergo Vernik esitas Tallinna linnavalitsusele taotluse, et see pikendaks Konstantin Pätsi mälestusmärgi skulptuuri valmistamise ja paigalduse lepingujärgset tähtaega, sest alltöövõtjana kiviraiumise töid teinud kiviraidur viibib kinnipidamisasutuses.

Vernik palus Pätsi mälestusmärgi skulptuuri valmistamise ja paigalduse lepingujärgse tähtaja pikendamist 15. septembrini. Algul pidi see valmima 3. augustil.

"Tähtaja pikendamise peamiseks põhjuseks on tekkinud ootamatu erakorraline olukord, kus alltöövõtjana kiviraiumise töid teinud kiviraidur Margus Kurvits polnud võimeline lepingus ettenähtud tööd enam tegema, kuna viibib kinnipidamisasutuses," teavitas Vernik.

Ta lisas, et ootamatult kujunenud olukorra lahendamise tegi keeruliseks asjaolu, et antud spetsiifilise töö tegijaid on Eestis vähe.

"Praeguseks teeb alltöövõtjana tööd Kivi Kunst OÜ, kelle töökotta kivi ja mudel on transporditud," lisas skulptor.

Konstantin Pätsi mälestusmärgi ideekonkurss toimus 2019. aasta detsembrist kuni 2020. aasta aprillini. Võistlusele esitati 24 ideekavandit. Pätsi mälestusmärgi ideekonkursi võitis Toivo Tammiku ja Vergo Verniku kavand "Riigipea".

Kurvitsa pahanduste register

Margus Kurvitsa pahandused algasid 2018. aasta detsembris, kui politsei ta Võrus endise Koreli kaupluse juures kinni pidas. Mehel oli veres liiga palju alkoholi. Kui sama lugu kordus pool aastat hiljem, läks asi juba kohtusse.

2019. aasta septembris tunnistati Margus Kurvits süüdi korduvas purjus peaga sõitmises. Teda karistati aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega. Kohe pidi Kurvits ära istuma 14 päeva, ülejäänu mõisteti tingimisi.

Selleks, et meest õigele teele suunata, keelas kohus tal mõneks ajaks joomise. Algul läks kõik kenasti. Paraku tõdes kriminaalhooldaja, et kui 2020. aasta kevad suve poole pööras, hakkaks Kurvitsa distsipliin langema. Küll ei võtnud ta ametnikuga ühendust, küll jäi napsitamisega vahele. Kohus teatas sama aasta sügisel, et edaspidi tehakse Kurvitsale vereanalüüse.

Kurvits oli mitu korda reegleid rikkunud, tema katseaega pikendati. Sellega pikenes 2021. aasta lõpuni ka keeld alkoholi tarvitada. Aga viinakuradit see karistus ei alistanud.

Kurvits selgitas hiljem ametnikule, et tähistas läinud aasta 6. juulil sünnipäeva ja võttis sel puhul 200 grammi viina. 18.–20. augustil jõi ta iga päev umbes pool liitrit viina ning järgmistel päevadel unerohuks sada grammi viina.

Niisiis tõdes Tartu maakohus 2021. aasta septembri lõpus: "Kõik leebemad abinõud on ammendunud ja Kurvitsa katseaeg on ebaõnnestunud."

Kohus tahtis Kurvitsa vangi saata, aga mees selgitas, et ta püüab oma sõltuvusega võidelda. Ta rääkis, et kiviraidurina on tal mitu tööd pooleli ja avaldas lootust, et suudab end kokku võtta. Peaaegu poolteist aastat vanglat oli tema hinnangul liiast.

Ringkonnakohus jäi aga maakohtuga samale arvamusele. Seepeale palus Kurvits karistuse kandmist vähemalt edasi lükata. Edasilükkamise üle vaieldi kuni aprilli alguseni. Kurvits tahus kõik see aeg Pätsi pead ning selgitas kohtule, et vanglasse minekuks on tal praegu liialt halb tervis. Kohus kinnitas, et ka vanglas antakse arstiabi.