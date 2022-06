Alates 10. juulist kaob võimalus tuua Venemaalt alkoholi

Euroopa Liidu kuuenda sanktsioonipaketi jõustumisega Venemaale ei tohi alates 10. juulist ka eraisikud sealt enam tuua alkoholi ega paljusid muid kaupu, mida seni on olnud lubatud Eestisse importida.

Alates 10. juulist ei tohi enam Eestisse importida või üle anda Venemaalt pärinevaid või Venemaalt eksporditavaid kaupu, mille müük toob Venemaale märkimisväärset tulu ja võimaldab tal jätkata relvastatud agressiooni ja vallutussõda Ukrainas, teatas maksu- ja tolliameti (MTA) pressiesindaja esmaspäeval.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata alkoholile, mille alkoholisisaldus on alla 80 protsendi, nagu näiteks viin, džinn, liköörid, vein, õlu ja muu lahja alkohol. Lisaks alkoholile on keelatud importida ka mööblit, puitu, puidutooteid, väetiseid ja muid kaupu, mida eraisikud toovad Venemaa Föderatsioonist iga päev, öeldakse MTA pressiteates.

"Väga oluline on siin rõhutada, et need piirangud ja sanktsioonid kehtivad ka tavareisijatele. Teiste sõnadega, kui varem oli eraisikul võimalus kord kuus tuua maksuvabalt Eestisse Venemaa Föderatsioonist üks liiter kanget alkoholi ja lubatud koguses ehk 125 g kaaviari, siis alates 10. juulist seda enam teha ei saa. Samuti ei saa tuua näiteks Pihkva ehituspoest ostetud puituksi," ütles MTA tolliosakonna juhataja Eerik Heldna.

Heldna sõnul on sanktsioonide rikkumise korral tegemist kuriteoga, mille menetluspädevus on kaitsepolitseil ja prokuratuuri otsusega ka MTA-l ning õigust mõistab kohus.

"Sõltuvalt rikkumise iseloomust, esmakordse ja mittetahtliku rikkumise korral, kriminaalmenetlust ei alustata. Hetkel kehtivad piirangud ka kaupade väljaveol ning kui näiteks isik proovib toimetada Venemaale luksuskaubaks liigituvat olmeelektroonikat väärtuses üle 750 euro, siis see tegevus tõkestatakse ja isik suunatakse piirilt tagasi. Siiski sõltub see iga eraldivõetud juhtumi puhul konkreetsetest asjaoludest, millise kaubaga, millise väärtusega oli tegemist ja kui teadlik isik sanktsioonide rakendamise detailidest oli või pidi olema. Kindlasti rõhutan vajadust võtta seda teemat inimestel tõsiselt ja hoolikalt kontrollida, mida nad Venemaalt ostavad, et edaspidi probleeme vältida," ütles Heldna pressiteate vahendusel.

Täielik loetelu piirangute alla pandud kaubakoodide ja nimetustega on leitav MTA kodulehel.