Erakondade suvepäevad tulevad tänavu tagasihoidlikud

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Sotside suvepäevad toimuvad tänavu 30.–31. juulil Võrtsjärve ääres Vaibla puhkekülas. Plaanis on nii alustava poliitiku kui ka erakonna programmiloome töötoad.

Tunniks ajaks võtab sõna erakonna esimees Lauri Läänemets. Toimuvad ka arutelud, sealhulgas Euroopa Parlamendi saadikute Marina Kaljuranna ja Sven Mikseriga.

Samuti on kavas piirkondade vaheline võrkpalliturniir, teatevõistlused, esmaabi kursus, viktoriin ning tegevused lastele. Ühiselt meisterdatakse 200 meetrit varjevõrku.

Tantsumuusikat mängib suvepäevalistele pop-folk ansambel Kruuv.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

EKRE korraldab oma suvepäevad Saaremaal Mändjala kämpingus 30.–31. juulil. Suvepäevade kava on veel koostamisel.

Keskerakond

Teist aastat järjest erakonnaülest suveüritust Keskerakond ei korralda. Põhiaur läheb parteil hoopis valimiste ette valmistamiseks.

Piirkonnad peavad oma suvepäevad lokaalselt. Ülesehitus on neil nagu ikka. Üks osa on seotud poliitikaga: püstitatakse teema ja debateeritakse, valikus on sportlik meelelahutus, muusika ja ka töötoad erinevatest valdkondadest suvepäevalistele. Tegevust on nii omavalitsuste, noorte kui ka pensionäridega tegelevatele poliitikategelastele.

Tartu linna piirkonna esimehe Jaan Tootsi sõnul peavad nad loomulikult lokaalseid suvepäeavi, kuid asukohta, kuupäevi ega esinejaid ta ERR-ile avaldada ei soovinud.

Isamaa

Nemad kogunevad 13.–14. augustiks Peipsi äärde puhkekeskusesse Suvi. Hetkel täpsemat programmi ei ole.

Eestimaa Rohelised

Rohelised kogunevad suve lõpupoole Ähijärve kaldale, endise esimehe Kaspar Kurve juurde.

Plaan on matkata, üheskoos kokata, elurikkust nautida ning Kurve eestvedamisel laulda. Esinejateks ongi erakonnaliikmed ise, keda Kurve kitarril saadab.

Roheliste suveõhtute meelistegevuseks on arutelud lõkke ümber, kus vesteldakse inimkonnast ja maailma aitamisest. Tavaliselt kestavad arutelud nii kaua, kui suvepäevalistel soovi on.

Samuti toimus mullu paar vabamas vormis koolitust ja ettekannet, sama on plaanis ka sel aastal.

Eesti 200

Traditsioonilisi suvepäevi Eesti 200 sel aastal ei korralda.

Küll aga toimus ülemöödunud nädalavahetusel Eesti 200 mõttekogu, mida võib suveürituste hulka arvata.

Erakonnaliikmed said kokku ning arutlesid riigile olulistel küsimustel. Kogunemisele pani punkti Stig Rästa kontsert.

Reformierakond

Nemad ei soovinud kolmapäevase seisuga oma suvepäevaplaane avaldada.