Ministeeriumid peavad suvepäevi töönädala keskel

Suurem osa ministeeriume, mis korraldavad või on juba korraldanud sel aastal oma töötajatele suvepäevad, peavad neid nädala keskel, mis on tavapäraselt tööaeg. Mõned ministeeriumid nimetavad toimuvat suveseminariks ning rõhutavad, et tegu on enesetäiendamise ja meeskonnavaimu tugevdamisega ning kinnitavad, et töö selle pärast tegemata ei jää.

Suvepäevadel osalemise kulu ministeeriumite töötajatele jääb paarikümne euro piiresse, suvepäevade korraldamise eelarved olid vahemikus mõnest kuni mõnekümne tuhande euroni.

Siseministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad teatasid, et nemad suvepäevi ei pea.

Kliimaministeeriumi avalike suhete nõunik Gerly Mägi ütles ERR-ile, et ministeerium pidas oma suveseminari juba 29. juunil (neljapäeval - ERR), vahetult enne oma ametlikku sündi.

"Osalesid toonase keskkonnaministeeriumi ja selle haldusala ning need majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi inimesed, kes juulis kliimaministeeriumis tööle asusid – kokku ligi 300 inimest. Viljandis peetud ürituse programmis olid meeskonnatööd arendavad tegevused (sportlikud mängud, mälumäng jms), mis võimaldas uutel kolleegidel omavahel tutvuda ning ka esmast koostöökogemust saada," kirjeldas ta. "Lisaks kõnelesid – tol hetkel veel alles loodavast – kliimaministeeriumist, selle eesmärkidest ja visioonist minister Kristen Michal ja kantsler Keit Kasemets. Ministeerium rahastas suveseminari osaliselt, tasudes 39 600 eurot. Traditsiooniliselt kannavad osalejad osa seminari kuludest ise, tänavu oli osalustasu 15 eurot inimese kohta," lisas Mägi.

"Korraldasime suveseminari nädala sees, et võimalikult paljud inimesed saaksid töisest ühisviibimisest osa," ütles kliimaministeeriumi pressiesindaja.

"Rahandusministeeriumi suvepäevad toimusid 4.-5. augustil (reedel-laupäeval – ERR) Paunküla heaolukeskuses, programm sisaldas sportlikke tegevusi ja ühist ajaveetmist. Suvepäevade kuluks kujunes 10 600 eurot (käibemaksuta), osalustasu oli 15 eurot," teatas ministeeriumi pressiesindaja Geili Heinmaa ERR-ile.

Palvele selgitada, miks algas üritus tööpäeval, vastas Heinmaa: "Suvepäevad startisid pealelõunal, päeva esimese poole said meie inimesed töö tegemisele pühendada. Samuti võimaldas kohapealne internetiühendus kiireid tööülesandeid täita kohapeal ning seda võimalust ka kasutati.

"Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) tähistas suvepäevi 10. augustil (neljapäeval – ERR) ning ürituse eelarve oli 29 000 eurot. Osalustasu MKM-i töötajale oli 20 eurot ja kaaslasele 35 eurot," ütles ministeeriumi pressiesindaja Paul Pihlak. "Liikumisaastale kohaselt oli MKM-i suvepäevade programm sportlik ja aktiivne. Tiimid võtsid mõõtu aladel nagu näiteks korvpalli vabavisked, jalgpalli täpsuslöögid, discgolfi täpsusvisked ja takistusraja läbimine. Aktiivsete tegevustega oli võimalik tegeleda ka võistlusväliselt. Pärast sportlike tegevusi oli kõigil soovijatel võimalik käia saunas. Õhtu lõpetas elav muusika ja DJ."

Discgolf Autor/allikas: Olev Kenk/ERR

Küsimusele, kas meelelahutusürituse korraldamine neljapäeval tähendas, et see mõjutas ka reedest tööpäeva (11. augustil), vastas Pihlak: "11. august oli majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis tavaline tööpäev. Neljapäeval ehk 10. augustil oli suvepäevade tegevuste algusaeg (kell 15) planeeritud selliselt, et ministeeriumi töötajad jõuaksid kiireloomulised tööasjad tehtud. Lisaks oli ürituse alal tagatud võimalus töö tegemiseks ja seda ka kasutati."

Sel nädalal peavad oma suvepäevi välisministeerium, kaitseministeerium ning regionaal- ja põllumajandusministeerium.

"Ministeeriumi 2023. aasta eelarvesse oli planeeritud suvepäevade korraldamiseks 25 00 eurot. Kuigi 1. juulist kasvas ümberkorralduste tulemusel ministeeriumi teenistujate arv kolmandiku võrra, siis saame selle eelarvega suvepäevad korraldatud ka kasvanud ministeeriumiperele. Osalustasu on seitse eurot inimene," ütles regionaal- ja põllumajandusministeeriumi kantsler Marko Gorban. Ministeeriumi suvepäevad peetakse 16.- 17. augustil (kolmapäeval-neljapäeval).

"Ühisel ettevõtmisel on sel aastal eriline tähendus, kuna toimunud ümberkorralduste ja oluliselt kasvanud meeskonna puhul on oluline panustada ühtse organisatsioonikultuuri, heade suhete ja meeskonnatöö edendamisse. Suvepäevade programm sisaldab meeskondlikke koostööharjutusi ja ministeeriumi ning selle valdkondi tutvustavaid tegevusi. Kuna kriisivalmidus on meie üks oluline strateegiline suund, siis osa programmist aitab sisustada Kaitseliit viies läbi programmi elanikkonna kaitsest," kommenteeris Gorban.

Küsimusele, miks peetakse suvepäevi tööajal, vastas Gorban: "Koroona ajast alates on meie töötajad harjunud kaugtööd tegema. Suvepäevadel osalemine ei tähenda, et nende inimeste töö jääb tegemata, vaid töö saab tehtud muul ajal. Ürituse eesmärk ei ole meelelahutus, vaid täidab organisatsiooni jaoks olulisi koostöö eesmärke. Suvepäevade programm on piisavalt paindlik, et võimaldab kõigil inimestel ka kiireloomulisi ülesandeid täita."

Arvutikasutaja koos räimekarbiga.

Välisministeerium peab oma suvepäevad koos Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskusega (ESTDEV) neljapäevast reedeni (17.-18. augustil). Suveseminari programmis on aja- ja enesejuhtimise seminar, oma töötajate korraldatud sportlikud tegevused ja mälumäng, ütles ministeeriumi pressiesindaja Anna Tisler-Lavrentjev.

"Kokku osaleb ligikaudu 180 inimest nii peamajast kui esindustest ning ESTDEV-ist. Ürituse eelarve on 32 500 eurot, täpne summa selgub pärast üritust," lisas ta. "Suveseminar toimub tööpäevadel, kuna tegemist on eelkõige koolitusega," rõhutas Tisler-Lavrentjev.

Kõige tõrksam oli oma suvepäevade kohta infot andma kaitseministeerium, millel võttis kaks päeva sellekohase info väljastamine ning ürituse toimumise kuupäeva ministeeriumi pressiesindaja ei soovinudki öelda. ERR-ile teadaolevat toimuvad kaitseministeeriumi suvepäevad samuti 17.-18. augustil, saades alguse neljapäeva pärastlõunal ning lõppedes juba reede lõunal.

"Kaitseministeeriumis on meeskonnatunne ja inimestesse investeerimine oluline. Nõuame oma inimestelt aastaringselt väga palju. Seetõttu peame oluliseks kord aastas informaalses keskkonnas kokkusaamist, et meeskonnatunnet veelgi tugevdada," kommenteeris ministeeriumi kantsler Kusti Salm pressiesindaja vahendusel.

"Kaitseministeeriumi suvise väljasõidu programmis on erinevad ühistegevused ja muusikaline vahepala. Koos majutuse, toitlustamise ja esinejaga on eelarve umbes 22 000 eurot. Osavõtumaksu sel üritusel ei ole, see on aasta ainus suurem personaliüritus," lisas kaitseministeeriumi pressiesindaja Andra Nõlvak

Augusti lõpus lõõgastuvad justiits- , sotsiaal- ja kultuuriministeeriumi töötajad

Järgmisel nädalal peavad suvepäevi justiitsministeerium ja sotsiaalministeerium, augusti viimasel nädalal kultuuriministeerium.

"Justiitsministeeriumi suvepäevad toimuvad 24. - 25. augustil (neljapäeval-reedel - ERR) Lääne-Virumaal. Suvepäevade eelarve on 30 000 eurot ning see hõlmab osalejate transporti, puhkekeskuse renti, toitlustust, ansamblit ning vabaõhu tegevusi. Neil, kes soovivad kasutada baari, tuleb selle eest ise tasuda," ütles justiitsministeeriumi avalike suhete nõunik Elisabet Mast.

"Meie suvepäevade programm algab neljapäeva õhtul, pärast tööpäeva lõppu. Reede ennelõunal on samuti veel mõned tegevused kavas ning pärastlõunal naastakse töiste toimetuste juurde. Kiiretes tööalastest küsimustes on kõik suvepäevadel osalejad siiski vajadusel kättesaadavad ning ükski tööülesanne ei jää sellepärast täitmata," rõhutas justiitsministeeriumi avalike suhete nõunik Elisabet Mast. Justiitsminister Kalle Laanet lisas oma kirjalikus kommentaaris: "Inimeste motiveerimine on üks organisatsiooni olulisemaid ülesandeid."

"Sotsiaalministeeriumi suvepäevad toimuvad sel aastal 24. - 25. augustil. Kavas on teha tööd ministeeriumi arengukava kallal ning viia läbi tiimi ühendavaid tegevusi. Suvepäevade korraldamisele kulub ca 5000 eurot, osalejate osamaks puudub," ütles sotsiaalministeeriumi kommunikatsioonijuht Taavi Audo.

"Kultuuriministeeriumi suveseminar toimub augusti lõpus. Ühepäevase väljasõiduseminari raames külastatakse Järvamaa kultuuriasutusi ja kultuuriväärtuslikke hooneid, teiste seas näiteks Kirna ja Purdi mõisaid, Koeru kirikut, Ajakeskust Wittenstein ning Paide Muusika- ja Teatrimaja. Nagu igal aastal, katavad osalejad osa kuludest ise. Suveseminari osalustasu on 10 eurot," ütles kultuuriministeeriumi kommunikatsiooninõunik Liisa Johanna Lukk. Palvele täpsustada suveseminari toimumisaega, tunnistas Lukk, et see peetakse teisipäeval, 29. augustil. "Jah, suveseminar toimub tööpäeval, sest tegemist on tööalaste teadmiste laiendamist toetava sündmusega," märkis ta.

Personalijuht: see on praegune trend

Eesti Personalijuhtimise Ühingu tegevjuht Kai Saard ütles ERR-ile, et suvepäevade korraldamine tööpäevadel on viimasel ajal tavapärane.

"Oma praktikast näen, et üha rohkem ettevõtteid teevad suvepäevi töönädala sees või siis alustavad reedel," rääkis ta. "Kuigi on ka üksikuid asutusi, mis peavad neid tavapäraselt nädalavahetusel."

Tema sõnul on suvepäevade pidamine nädala sees seotud töö- ja eraelu ühitamise ning nende vahel tasakaalu leidmisega. "Kuigi suvepäevad on enamasti meelelahutusliku iseloomuga, siis inimesed tahavad ikkagi nädalavahetuse jätta oma perele ja eraelule. Seepärast korraldavadki ettevõtete juhtkonnad suvepäevi sageli töönädala sees," selgitas Saard.