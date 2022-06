Põhiseadusliku abordiõiguse kaotamine tõi ameeriklased tänavatele

Üleriikliku abordiõiguse kaotamine tõi ameeriklased tänavatele mitmes osariigis. USA sisejulgeolekuministeeriumi hinnangul on pinged kõrgel ja see võib viia poliitilise vägivallani.

Ülemkohtu otsuse järel muutus abort kohe ebaseaduslikuks seitsmes osariigis, teiste seas Oklahomas.

"Mind vägistati 14-aastasena ja oleksin võinud olla üks lastest, kes jäävad vägistamise tõttu rasedaks. Me ei süüdista neid ohvreid, kes kardavad juhtunust rääkida," ütles Oklahoma elanik ja abordiõiguse toetaja Kaycee Tetreault.

Talle vastandub abordiõiguse vastane Joseph Spurgeon. "Sellel ei olnud põhiseaduslikku, moraalset või eetilist alust, kui nad otsustasid Roe vs Wade'i kasuks, nii et selle tühistamine oli paratamatu," sõnas Spurgeon.



Keelud või piirangud kehtestatakse tõenäoliselt veel umbes 20 osariigis. Ülejäänud üritavad aga suurema patsientide vooluga toime tulla ja paluvad inimestel abordiga seotud organisatsioone toetada.

"See otsus raskendab teenuse kättesaadavust ja ooteaeg on kasvanud nii kohalikele kui ka teistest osariikidest saabuvatele patsientidele," ütles Planned Parenthoodi arst Kristina Tocce.



Valge Maja palus justiitsministeeriumil leida võimalusi, kuidas kaitsta abordi tegemiseks mujale reisinud naisi karistuste eest koduosariigis. Internetis levivad juba erinevad soovitused, alates telefonidest menstruatsioonirakenduste eemaldamisest kuni VPN-i kasutamiseni otsingumootorites. Samuti pakuvad otsest abi nende osariikide elanikud, kus abort jääb seaduslikuks.

"Ma maksan nende reisikulud, et nad jõuaksid sealt, kust nad tulevad, sinna, kuhu vaja," ütles Cristina Wood, kes toetab abordiõigust. "Ma maksan nende raseduse katkestamise tasu, teen kõike, mida vaja," lisas ta.

Tervishoiu- ja teenindusministeerium üritab suurendada kättesaadavust ravimitele, millega katkestatakse varajane rasedus. Mõned osariigid on juba andnud märku, et nad kavatsevad need tabletid keelata, mis võib kaasa tuua veel rohkem kohtuvaidlusi.