Ringhäälingumuuseum uuendab teleajaloo näitust

Ringhäälingumuuseumi direktor Juhan Sihver ütleb, et aastal 2005 valminud telenäitus vananes koos ajaga, kuid kajastamist vajasid ka kümnendid aastani 2020. Näitusesaali sisenedes astub külastaja justkui maagilisse telemaailma, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tema ümber on teletegijad, tema ümber on kümnendite kaupa põhjalik ülevaade teleajaloost, tema ümber on need vastuvõtjad, mida me oleme kodudes kasutanud. Ja piisab sellest kui istuda fotopannoo ette tugitooli ja külastaja on ise justkui teletegija nende samade teatud ja tuntud tegijate keskel," lausus Sihver.

Uue telenäituse fotod pärinevad Rahvusringhäälingu ja ringhäälingumuuseumi kogust, ent üksikuid üllatavaid jäädvustusi meie telelegendidest leidus ka vanades ajalehtedes ja ajakirjades. Näituse kujundas teatri- ja filmikunstnik Silver Vahtre, kuid uuest telenäitusest on valmis saanud siiski alles kolmandik.



"Muuseum teeb seda näitust oma teenitud vahenditega. Nii kuidas me teenida suudame, nii me oma plaani realiseerime. Meid saavad toetada kõik need inimesed, kes muuseumisse külla tulevad ja pileti ostavad või meile annetusi teevad. Ja võtab siis aega niikaua kui võtab, aga kindlasti me saame selle näituse valmis," rääkis Juhan Sihver.