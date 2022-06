Venemaa paigutas Kaliningradi rannikule laevatõrje raketisüsteemid

Raketisüsteemid on lisatud Kaliningradi väljaeenduvasse lääneossa, Mõs Tarani lähistele. Kohapeale on paigutatud kaks lähestikku paiknevat laevavastast raketisüsteemi, teatas Naval News.

Üks raketisüsteem on 3K60 Bal (NATO nimetus SSC-6 Sennight), mis on sarnane ameeriklaste Harpooniga ja millest saab välja tulistada Kh-35 rakette (NATO nimetus SS-N-25 Switchblade).

Kh-35 raketi põhjal arendasid ukrainlased välja kodumaise laevavastase raketi Neptuun.

Iga Bal süsteemiga käib kaasas kaheksa laevavastast raketti.

Bal raketisüsteemi efektiivne ründeulatus on ligikaudu 70 meremiili (u 130 km), kuid uuemal versioonil võib ründeulatus olla kuni 160 meremiili (peaaegu 300 km). Süsteemiga kaasas käivad raketid liiguvad ülehelikiirusest aeglasemalt merepinna ligidal. Moskva uputamine Mustal merel Neptuni rakettidega näitab sellise lähenemise kasulikkust.

Teine raketisüsteem on K-300P Bastion-P (NATO nimetus SSC-5 Stooge), mis on maapealne kohandus P-800 Oniks raketisüsteemist (NATO nimetus SS-N-26 Strobile).

Bastioni ründeulatus on ligikaudu 190 meremiili (ligikaudu 350 km) ja selle raketid lendavad 2,5 korda üle helikiiruse. Seda raketisüsteemi on kasutatud ka maapealsete sihtmärkide ründamiseks Ukrainas. Samas on süsteem suur ning kulukas, mistõttu on see vähem optimaalne kui venelaste Kalibr raketid.

Raketisüsteemide lennuulatus on piisav, et jõuda Rootsi rannikuni. Kuigi selliste süsteemide paiknemine Kaliningradis ei ole saladus, on nende paigutus ranniku ääres märk tõusnud pingetest lääneriikide ja Venemaa vahel.

Kaitseanalüütiku Benjamin Pitteti sõnul on uute relvasüsteemide paigutus surveavaldus lääneriikidele, eelkõige Leedu nn blokaadi tõttu.