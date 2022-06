Kallas: NATO mõtteviis on muutunud

Peaminister Kaja Kallase sõnul on NATO mõtteviisis toimunud põhimõtteline muutus ning alliansi ja liitlaste jaoks on Venemaast saanud peamine oht.

Kallas ütles, et Eesti jaoks on eluliselt tähtis, et NATO kollektiivkaitse muutub tugevamaks.

"Leppisime (Madridi tippkohtumisel) kokku, et vastusena Vene agressioonile liigub NATO uuele tugevdatud kaitsehoiakule, mis võimaldab esimesest rünnakuhetkest kaitsta igat ruutsentimeetrit NATO territooriumist. Selle saavutamiseks langetati täna konkreetsed otsused ka idatiiva tugevdamiseks," ütles Kallas.

Ta lisas, et tähtis on kohe pärast NATO riigi- ja valitsusjuhtide otsust alustada alliansi suunamuutuse elluviimist. "Eesti jaoks tähendab see koostöös liitlastega diviisisuuruse üksuse ja selle juhtimisstruktuuri arendamist, mis oleks valmis kohe vajadusel Eestit kaitsma," rõhutas Kallas.

Samuti on Kallase sõnul tähtis, et liitlased otsustasid kutsuda Soome ja Rootsi NATO liikmeks. Liitumisprotokollid allkirjastatakse lähiajal.

"Soome ja Rootsi liitumine NATO-ga teeb tugevamaks meie kõigi julgeoleku. Oleme Soomet ja Rootsit nende liitumisteel igati toetanud esimesest päevast alates ning jätkame nende toetamist kogu NATO-ga ühinemise protsessi vältel," kinnitas Kallas.

Laanet: Eesti loob brittide toetusel diviisi juhtimisstruktuuri

Kaitseminister Kalle Laaneti sõnul luuakse Eesti kaitseks mõeldud NATO raamistikus tegutseva diviisi struktuur, mille üksused ja staap koosnevad nii Eesti enda kui ka teiste liitlaste panustest.

"Diviisi juhtimisstruktuuri loob Eesti Ühendkuningriigi toetusel. Diviisi struktuuri loomisega alustatakse järgmiste kuude jooksul. Diviis hakkab paiknema NATO käsuahelas," selgitas Laanet.

Lisaks otsustasid liitlased Laaneti sõnul idatiiba tugevdada kuni brigaadisuuruse üksusega neis riikides, kus oht ja vajadus sõjalise tugevduse järele on kõige suurem.

"Ühendkuningriik on otsustanud täiendavalt määrata Eesti kaitseks brigaadi, mille staabielement ja osad allüksused hakkavad paiknema Eestis," ütles Laanet.

Tema sõnul on tähtis, et Ühendkuningriigi brigaadi osised koos täiendavate sõjaliste võimetega hakkavad rahu ajal roteeruma Eestisse ning harjutama Eesti kaitset reaalsetes tingimustes.

Eestisse jäävad ettenähtavas tulevikus kohale kaks Briti pataljoni ning Prantsuse ja Taani kompaniid. Samuti jätkub Eestist Balti õhuturbe missioon, mida liitlased on võimelised kiiresti tugevdama.

Samuti suurendab Laaneti sõnul USA oluliselt oma sõjalist kohalolu Euroopas.

"USA suurendab muu hulgas oma roteeruvat sõjalist kohalolu ka Balti riikides. See otsus hõlmab endas eeldatavasti nii maa- kui ka õhuväe üksusi, sealhulgas õhukaitset. Täpsemad detailid töötatakse välja liitlaste koostöös," ütles Laanet.

Sutt: toetame Ukraina kaitseväe üleminekut NATO standarditele

Välisministri ülesannetes ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt märkis, et tippkohtumisel, kus tegi pöördumise ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski, kinnitati NATO jätkuvat toetust Ukrainale ning kiideti heaks täiendav NATO toetuspakett Ukrainale.

"Uue abipaketi raames saadetakse Ukrainale vajalikku varustust, mida nad praegu lahinguväljal hädasti vajavad, ning toetatakse Ukraina kaitseväe üleminekut NATO standarditele ja moodsatele lääne relvasüsteemidele," selgitas Sutt.

Samuti kinnitati Suti sõnul tippkohtumisel NATO avatud uste poliitika jätkumist. "Ukrainal ja ka Gruusial on endiselt NATO liikmesuse perspektiiv nagu see sõnastati NATO 2008. aasta tippkohtumisel," ütles Sutt.

NATO uus strateegiline kontseptsioon: