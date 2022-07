Kasvava kuritegevusega hädas USA linn vähendas politsei rahastamist

West Hollywoodi võimud vähendavad patrullimisel osalevate korrakaitsjate arvu ja suunavad raha ümber relvastamata "julgeolekusaadikutele", vahendas The Times.

Politsei eelarve rahastamise vähendamise kriitikud leiavad, et linnavõimud allusid aktivistide survele. Kriitikud juhtisid tähelepanu statistikale, mis näitab, et sel aastal on linnas kasvanud järsult vägivaldne kuritegevus.

Jaanuarist maini kahekordistus West Hollywoodi süütamiste arv, võrreldes sama perioodiga 2021. aastal. Varguste arv kasvas 173 protsenti.

West Hollywoodi linnapea Lauren Meister hääletas politsei rahastamise vähendamisele vastu. "Enamik elanikke ja ettevõtteid ei toeta šerifi eelarve kärpimist," ütles Meister.

"Inimesed on vihased, et organisatsioonid väljastpoolt meie linna dikteerivad volikogule, kuidas linna juhtida," lisas Meister.

West Hollywoodi volikogu otsustas samuti, et annab Venemaa kunstide festivali eelarvele juurde 14 000 dollarit.

Eraturvafirma omaniku Russell Stewarti sõnul meeldib kurjategijatele West Hollywoodis tegutseda. "Nad näevad, et linnas on palju moekaid inimesi, kes kannavad lahedaid asju. Samuti on seal kauplused, kus müüakse kvaliteetseid tooteid," ütles Russell.