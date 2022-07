Kagu-Eesti haiglates on kuumalaine ajal liiga palav

Põlva haigla palatites aitasid palavust leevendada kiletatud aknad ja ventilaatorid, mis aitavad õhu liikuma panna. Olukorra parandamiseks oleks aga vaja ümber ehitada kogu haigla ventilatsioonisüsteem, ütles Põlva haigla juhataja Margot Bergmann.

"Kuna meil maja on vana ja meie ventilatsioonisüsteemid ei ole vastavalt ehitatud, siis igal aastal, kui kuumalaine tuleb, seisame jälle raske aja ees. Kuna maja seinad on paksust betoonist, siis kui need kuuma sisse võtavad, siis nad ka selle maja kuumaks kütavad. Ruumides on meil keeruline, töötajatel on raske, patsientidel on raske. Kahjuks sellist võluvitsa ei ole, kuidas seda olukorda lahendada, see tähendaks täielikku ümberehitust ja see paraku on üpris kallis ettevõtmine," rääkis Bergmann.

Ka Valga haigla ventilatsioonisüsteem vajab uuendamist, kinnitas Valga haigla juhataja Apo Oja.

"Eks ikka aknaid hoitakse lahti ja ventilaatorid liigutavad tuult ja need maja küljed, mis ei ole otseselt päikese käes, seal on palatid jahedamad. See tuule liigutamine mingit efekti ikka annab. Kus meil on konditsioneer paigaldatud – need ka töötavad maksimaalsel võimsusel, aga neid ruume, kus konditsioneerid on omal ajal paigaldatud, neid on üksikuid. Järgmine samm on ikkagi see, et tuleb jõuda projekteerimisse ja tuleb jõuda ka ventilatsioonisüsteemi uuendamisele," rääkis Oja.

Lõuna-Eesti haigla mõnedes osakondades on kaasaegne jahutusüsteem olemas, tõdes Lõuna-Eesti haigla juhatuse liige Arvi Vask.

"Meil on mõned osakonnad, kus oleme hiljaaegu renoveerinud. Seal on meil jahutused ka projekteeritud ja need toimivad. On aga üksuseid, kus meil jahutust ei ole ja seal on kindlasti liiga kuum," tõdes Vask.