Galerii | Seiklusmatk viis võistlejad Toolse linnusest Narva linnuseni

Paarsada seiklusmatkajat on sel nädalal Virumaal, kus nende eesmärk on joostes, ujudes ja kanuu ning jalgrattaga sõites läbida 240 kilomeetrit, et jõuda Toolse linnusest Narva linnuseni. Osalejad jagunesid kahte klassi: neljaliikmelised segavõistkonnad kaardi kõrval elektroonilisi abiseadmeid kasutada ei tohtinud, üksi või kahekesi liikujatel olid GPS-seadmed lubatud.

Toolsest, Eesti põhjapoolseima ordulinnuse varemete juurest anti stardipauk reedel päikeseloojangu ajal. End turistidele seiklusmaana turundav piirkond on põnevate kohtade rohkuse tõttu matkaseikluste korraldajatele valikuterikas paik ja seiklusretke korraldajate eesmärk on näidata osalejatele kohti, kuhu tavaliselt ei satuta.

"Muidugi tuleb kompromisse teha, seepärast see rada jooksebki sinka-vonka natukene. Soov oli, et oleks Aidu sees. Soov oli, et oleks Põhjaranniku klint sees, ja ka Narva jõe see pool, mida vähem käiakse, Kuningaküla kant ja Poruni. Jah, muidugi tuli valikuid teha ja midagi jäi välja, aga siis on järgmine kord, mida ette võtta," kirjeldas Expedition Estonia rajameister Silver Eensaar, kes koos Timmo Tammemäega korraldas seda võistlust kuuendat korda.

Ja kuigi käidi karjääris ka ujumas, pidurdas kuumus võistlejate hoogu, nii et rajameistri plaanitud ajagraafikust jäädi maha mitme tunniga. Silver Eensaar ennustas, et võitjad võiks olla finišis laupäeval kell 16 ehk 17 ja poole tunniga.

Tegelikult oli võiduajaks 20:40.59 ja esikoha jättis Eestisse võistkond Õnnevalem (Mariann Sulg, Ain Fjodorov, Riivo Roose, Sander Mirme).

Teise koha saanud Soome võistkond Bull Adventure Team (Tommi Putkuri, Pauliina Pohja, Ville Mäkelä, Jaakko Mäkelä) kaotas võitjatele 1:44.57.

Kolmanda koha medalid sai Eesti-Rootsi segavõistkond USWE Adventure Team EXP (Tauno Riibak, Lauri Tammemäe, Helen Westerberg, Jakob Westerberg).