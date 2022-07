Riigikogu valmistub kolmapäeval Soome ja Rootsi NATO-ga liitumist ratifitseerima

Parlament on valmis kolmapäeval täiendavalt kogunema, et ratifitseerida Soome ja Rootsi NATO-ga liitumise otsus, ütles riigikogu esimees Jüri Ratas (KE).

"Hetkel me töötame selle teadmisega, et kolmapäeval toimub kaks täiendavat istungit - esimene kell 12 ja teine kaks tundi peale esimese istungi lõppu," ütles Ratas ERR-ile.

"See sõltub sellest, millal NAC (Põhja-Atlandi nõukogu) teeb otsuse, meil on hetkel info, et NAC võib teha otsuse 5. juulil, ehk homme. Kui NAC teeb homme otsuse, siis peab oma otsuse tegema ka vabariigi valitsus ja erakorralist riigikogu istungit saab kokku kutsuda konkreetse seaduse paragrahvi alusel ja see võimalus on kas vabariigi presidendil, vabariigi valitsusel või vähemalt viiendikul ehk 21 riigikogu liikmel," lisas Ratas.

Soome ja Rootsi liitumisprotokollide allkirjastamise järel peavad need ratifitseerima kõik 30 NATO liikmesriiki.