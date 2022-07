Uuringud: Eiffeli torn vajab kiiresti remonti

Prantsusmaa meediasse lekkinud uuringute kohaselt vajab maailma üks tuntumaid turismiatraktsioone Eiffeli torn kiiresti remonti, kuna see roostetab ja vajab renoveerimist.

Ettevõtte Expiris 2014. aasta aruande kohaselt oli Eiffeli torni värvkate murenenud. Aruandes leiti, et vaid 10 protsenti värvist püsib torni küljes kinni korralikult.

2016. aastal koostatud aruandes leiti torni juures 884 viga. Insenerid soovitasid siis põhjalikku remonti, mis hõlmaks vanade värvikihtide eemaldamist. Pariisi linnale kuuluv ettevõte, mis torni haldab, eiras soovitust. Firma otsustas siis lisada tornile uue värvikihi.

Paljud spetsialistid leiavad, et torni värvimine on aja ja raha raiskamine. Värvimistööd lähevad maksma umbes 60 miljonit eurot. Linnavõimud soovisid aga torni turistidele lahti hoida, et vältida tulude kaotust.

Eiffeli torn suleti pandeemia ajal, kuid siis renoveerimise töid ei tehtud. Spetsialistide hinnangul siiski otsest ohtu torni kokkuvarisemiseks pole. Siiski leiavad spetsialistid, et järgmise kümnendi jooksul on vaja teha täielik kapitaalremont, vahendas The Times.

Eiffeli torn valmis 1889. aasta Pariisi maailmanäituseks, et tähistada Prantsuse revolutsiooni 100. aastapäeva. See ehitati insener Gustave Eiffeli projekti järgi. Torni kõrgus on 330 meetrit.