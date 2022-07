Times: Ukraina armees võitlevad poolt vahetanud Vene sõdurid

Ajaleht The Times kirjutab, et Ukraina armee ridadesse kuulub sadu Venemaa ja Valgevene kodanikke. Moskva agressiooni vastu võitlevad ka poolt vahetanud Venemaa sõdurid.

Leegion "Vabadus Venemaale" moodustati märtsis. Sõdurid hoiavad oma identiteeti saladuses, kuna kardavad Kremli kättemaksu. Leegion kasutab valget ja sinist lippu, mis sarnaneb Venemaa lipuga. Punane värv on asendatud aga valgega, et vältida seost Kremli režiimiga, teatas The Times.

Leegioni sõdurid kritiseerivad sotsiaalmeedias aktiivselt Venemaa valitsust. "Me kõik peame koos selle sõja lõpetama ja tooma Venemaale tõelise vabaduse. Putini režiim tuleb kukutada. Liituge meie leegioniga," teatas videolõigus anonüümne naine

Naise sõnul sõitis ta Ukrainasse pärast seda, kui Tšetšeenia juhile Ramzan Kadõrovile lojaalsed üksused olid tapnud tema abikaasa. Tema abikaasa oli Venemaa armee seersant. "Ma olen siin, et kätte maksta," ütles naine.

Leegioni võitlejate hulka kuulub ka Igor Volubujev. Ta oli varem Venemaa ühe suurima panga Gazprombanki asepresident.

Kinnitamata andmetel vastutab leegion ka Venemaa sõjakomissariaatide vastu suunatud süütamiste eest, teatas The Times.

Komissariaatides veendakse venelasi lepingule alla kirjutama, lõpuks saadetakse nad rindele. Võimud pakuvad meestele umbes 130 000 rubla kuus.

Moskva saadab nüüd Ukrainasse sõdima ka süüdimõistetud kurjategijaid. Kreml pakub süüdimõistetutele vabadust ja raha, kui nad liituvad Wagneri palgasõduritega.

Ukrainas hukkunud vangide perekonnad saavad umbes viis miljonit rubla hüvitist. Väidetavalt on Wagneriga liitunud juba 40 vangi. Venemaa on saatnud Ukrainasse veel 20 000 Süüriast ja Liibüast pärit palgasõdurit.