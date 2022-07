Moosihooaeg on inimesed suhkrut ostma viinud, hinnatõus veel tuleb

Moositegemise hooaeg on viinud taas inimesed poodi suhkrut ostma. Tänavune aasta on erakordne Ukraina sõja tõttu, millest ajendatuna oli näha aktiivset suhkruvarude soetamist juba märtsis-aprillis, olulised hinnatõusud on aga kaupmeeste sõnul veel tulekul.

Prisma Peremarketi sortimendi- ja hankedirektori Tõnis Tominga sõnul on juuni seisuga tugevalt tõusus lisaks tavalise kristallsuhkru ostmisele ka moosisuhkru ostmine. Kuigi tegemist on kallima suhkruga, eelistavad paljud hoidistajad seda suhkrusorti tema eriliste hoidistamiseks sobivate omaduste pärast.

"Suhkru ostmine suureneb juba traditsiooniliselt alati koos kodumaise maasika valmimisega, siis algab hoidistamise hooaeg. Sama trendi näeme ka tänavu," ütles Tomingas.

Tomingas viitas Postimehe juulikuisele ostukorvi uuringule, mille põhjal oli Prismas suhkru hind - 59 senti kilo - kõige madalam. "Ilmselt nii soodsa hinna tõttu kui Prisma kaupluseketi laienemise tõttu on suhkru müük meie ketis juunikuus märgatavalt kasvanud võrreldes mullu sama perioodiga," ütles ta.

Ka Grossi Toidukaupade kaubandusjuhi Eve Heinsaare ja Lidli poeketi esindaja sõnul on suhkru ostmine viimastel nädalatel tõusnud ning ei ole näha koguste vähenemist lähiajal.

"Oleme tõepoolest seoses hoidistehooaja algusega täheldanud klientide suurenenud huvi suhkru vastu – viimaste nädalate võrdluses on suhkru müük meie kauplustes pea kahekordistunud," ütles Lidli esindaja. "Suhkru hind aga on meie kauplustes püsinud stabiilsena."

Heinsaar märkis, et alates Ukraina sõja algusest on suhkru läbimüük suurenenud, ja pole hiljem enam nii märgatavalt tõusnud. Viimase kahe kuu ostetud kogus on ca 300 tonni, lisas ta.

"Suhkru sisseostuhinnad on tõusnud juba ligemale 60 protsenti. Tugeva konkurentsi tõttu müüme täna suhkrut odavamalt kui sisse ostame. Oluline suhkru hinnatõus on alles tulekul," lisas Heinsaar.

Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski ütles ERR-ile, et suhkru ostmine on neil pigem vähenenud, kuigi eelmistel aastatel on suhkru suurem ostmine alanud juba juunis. Arvatavasti tuleneb see kahest tegurist: veebruari- ja märtsikuu jooksul ostetud suurematest kogustest, mida kodudes veel tarbitakse, ning hinnatõusust, mis oli viimati 12 protsenti, selgitas ta.

"Moosisuhkru ostmine ei ole veel hoogu üles võtnud," ütles Veski.

Prisma esindaja sõnul on suhkru hinda mõjutanud peamiselt üldine inflatsiooniline majanduskeskkond. Suhkru sisseostuhind on kerkinud 25-35 protsendi võrra.

Rimi ostujuhi Talis Raagi sõnul mõjutab praegust suhkru hinda enim elektri ja kütusehindade tõus. "Suhkru suurem varumine on hoidistamise hooajal loomulik. See on alati nii olnud ning midagi erilist ei ole selles osas märgata ka sel aastal," ütles ta. "Ka varasematel aastatel on suhkru müügid kasvanud suve keskel, nii ka tänavu."