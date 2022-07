Jaak Joala monument viidi Eesti Rahva Muuseumi

Tükkideks võetuna saabus Viljandis asunud Jaak Joala monument ja seda ümbritsenud kast neljapäeval Eesti Rahva Muuseumisse (ERM). Skulptuur viiakse ERM-i kogusse ja nii ei jõua see näitusesaali vaatajateni enne kümne aasta möödumist.

"Praegu seda kindlasti ei panda kokku. See aeg, millal nii-öelda haavad on paranenud ja millal seda võiks eksponeerida, on veel kaugel. Esialgu ei pane seda välja 10 aasta jooksul. Ja ka siis, kui kunagi kellelgi võiksid ERM-is tekkida mõtted seda eksponeerida, siis on meil kokkulepe, et see tuleb kooskõlastada Jaak Joala lähedastega," lausus ERM-i direktor Kertu Saks.

Skulptuuri lugu, mis algas juba kuju tellimisest, selle loomisest ja püstitamisest, hiljem kastiga katmisest ja ka maha võtmisest, on Saksa sõnul pärimus, mis sobitud ERM-i hästi.

"See on selge pärimus, mida ERM kogub. Meie ise näeme seda nii, et see, et kuju koos kastiga jõudis ERM-i on tegelikult austusavaldus kõigile neile, kes olid selle kuju loomisega ja ka maha võtmisega seotud. Seal olid vastuolud. Inimesed olid kirglikult poolt ja vastu ja see kirglikkus on ju tegelikult just see, mis teeb kultuurilooliselt huvitavaks selle loo. Sellepärast me soovisime seda ERM-i," rääkis Saks.

Monument avati Viljandis 2020. aasta detsembris ja teisaldati Posti tänava pargist käesoleva aasta jaanuaris.