Boris Johnsoni asemele võib tulla Sunak või Wallace

Suurbritannia peaministri Boris Johnsoni lahkumine nii tooride eesotsast kui ka valitsusjuhi kohalt on käivitanud spekulatsioonid selle üle, kes võtab tema koha üle. Briti meediast on käinud läbi terve hulk nimesid, kuid Guardian kirjutab, et konservatiivide seas paistab olevat kõige suurem toetus Sunakile ja Wallace'ile.

Tooride seas on väga palju endisi ja praegusi kabinetiliikmeid, keda erakonnakaaslased toetavad ja kes oma kandidatuuri kaaluvad. Nende seas on peaprokurör Suella Braverman, endine välisminister Jeremy Hunt, endine terviseminister Sajid Javid, endine kaitseminister Penny Mordaunt, välisminister Liz Truss ja värskelt ametisse nimetatud rahandusminister Nadhim Zahawi.

Samas kandidaatidena läbi käinud endised ministrid Michael Gove ja Dominic Raab on kinnitanud, et nemad peaministri tooli ei soovi, ega ka aktiivne parlamendiliige Tobias Ellwood.

Uuringufirma JL Partners teatas, et arvamusküsitluses juhib Sunak, kui küsida, kes tooride peamistest kandidaatidest sobib kõige paremini uueks juhiks. Sunaki toetus on ka ainsana ees tööpartei juhi Keir Starmeri omast, kui küsida, kumb neist sobib paremini peaministriks.

Sunaki järel on teisel kohal Sajid Javid. 2000 inimest vastas sellele küsitlusele kolmapäeval ja neljapäeval.

Sunak ja Javid asutsid sel nädalal valitsusest tagasi, seoses Johnsoni vastu usalduse kaotamisega.