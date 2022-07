Kalev Stoicescu: Venemaa olemus

Valetamine on ebapatriootlik ning ühtlasi kriminaalkuritegu. Riigijuhid ja -aparaat ning riiklikud meediakanalid valetasid nõukogude ajal, kuid Putini ajal nad enam ei valeta. Suurvaletajad sõidavad tõllas. Kümned miljonid nõrgamõistuslikud, inimväärikuse ja inimlikkuse kaotanud (kui see on neil kunagi olnud) väikevaletajad karjuvad gip-gip-urraa. "Valetajad" ripuvad võllas.

Vaikijad vaikivad. Nad ei taha karjuda ega võllas rippuda.

Ametlikud valetajad on reeturid. Ka välisagendid. Neid tuleb mistahes meetoditega elimineerida. Vaikijad on kahtlased.

Miljonid lahkuvad Venemaalt. Ongi parem. Järgi jääb truualamlik lumpen. Need viivad Venemaa edasi. Või tagasi. Kuidas võtta.

Reeturid põgenegu kuni veel saavad. Kuni piirid on veel avatud. Kes ei taha või ei saa ära minna, lähevad varem või hiljem kinni. Uus GULAG saab olema kasulik nii kasvatustööks, kui rahvamajandusele.

Venemaal on kõik nagu arenenud demokraatlikus maailmas. Lihtsalt teist moodi. Venepäraselt. Selles pole ju midagi halba.

On president, valitsus, parlament, kohtud ja põhiseadus. Toimuvad valimised ja referendumid. On erinevaid meediakanaleid. Ka sotsiaalmeedia. Inimesed vaatavad televiisorit ja on kodumaa ja maailmasjadega kursis.

Igaüks vaatab või loeb mida tahab. Või mida saab vaadata või lugeda. Kuid valetada ei tohi. Nõukogudeaeg on läbi. Pole tarvis enam ridade vahelt lugeda. See ajatu oskus läheb ajaloo prügikasti. Kõik on must-valgel ja selgelt kirjas.

Meie (nende) arusaam

Venemaa välispoliitika ei erine samuti lääne omast. Nemad võtsid Serbialt Kosovo ära, kuid meid võtsime Krimmi. Mis vahet seal on? Nemad sõdisid Saddam Husseini vastu Iraagis, kui meie sõdime fašistidega Ukrainas.

Miks on lääs valge ja Venemaa must? Pada (lääs) sõimab katelt, ühed mustad mõlemad. Neil on NATO ja Euroopa Liit. Meil on oma NATO (Kollektiivse Julgeoleku Lepingu Organisatsioon) ja Euroopa Liit (Euraasia Majandusühendus). Meie omad on demokraatlikud, sest nad koosnevad sõbralikest riikidest ja vennalikest rahvastest. Nende omad on USA ülemvõimu all.

USA kasutab NATO-t ja Euroopa Liitu oma ekspansionistlike huvide realiseerimiseks. Püüab tungida isegi Venemaa põlistele aladele Ukrainas ja sealt korraldada viie minutiga raketirünnakuid Moskvale. Kujutage ette!

Venemaa teeb inimkonnale ainult head. Ta ei ole alustanud ühtegi sõda. Ta on neid ainult lõpetanud. Muidugi võidukalt. Nii ütles tsaar-president. Ta ei ründa Ukrainat ega alustanud invasiooni 24. veebruaril. Nii ütles välisminister.

Venemaalastele on nii palju ülekohut tehtud läbi terve ajaloo. Poolakad, Napoleon ja Hitler on olnud sissetungijad. Venemaa on alati vabastaja. Mõistagi ka kõrgkultuuri looja ja maaletooja. Kõik, keda Vene sõdurid vabastavad, peavad olema õnnelikud ja tänulikud.

Venemaaga ei taha koos olla ainult fašistid. Nende hävitamine on igati õigustatud. Vene sõjaväelased ei tapa süütuid inimesi, ei varasta ega vägista. See pole lihtsalt võimalik. Nad on ju kangelased. Butšas sõdinud vaprad kaardiväelased ei ole mõrtsukad. See on lavastus. Ukrainlased tapsid oma inimesi, et Venemaad süüdistada ja häbistada.

Moskva Patriarhaadi õigeusk ongi ainus õige usk. Selle nimi on juba selline. Patriarh Kirilli sõna ja tegu on ainuõige. Tema teab, sest ta on vana ja tark mees. Kiriku juurde ei kuulu ainult kirikud, ikoonid ja muu kiriklik atribuutika ja kombed, vaid ka Kalašnikovi automaatide, mürskude, rakettide, tankide ja sõjalennukite pühitsemine, sest meie sõda on püha ja õiglane.

Riik, kirik, rahvas ja sõjavägi on ühtsed. Kolmas Rooma ükskord võidutseb nii kui nii.

Kaubanduses ja teeninduses on kõik olemas. Kui dekadentse lääne kraami ei saa, siis pole vajagi. Saame ise hakkama. Teeme ise kõik mida on vaja.

Vkusno i totška teeb ise hamburgereid, olgu hallitanud bulkadest ja saepuruna maitsvatest kotlettidest. Lõpuks leiame ka friikartuleid. Milleks on vaja autodele paigaldada turvapatju ja roolivõimendit? Inimesed ei pea rallima. Sõidavad rahulikult punktist A punkti B. Ka piduriklotse ja elektroonilisi lennukaarte pole vaja natsionaliseeritud läänelennukitele. Vene piloodid on väga võimekad. Küll nad lõpuks nõustuvad nende Airbusidega ja Boeingutega lendama. Või võtame neid lennukeid üha rohkem tagavarajuppideks lahti.

Lõpuks, me ei anna alla. Tulgu või veeuputus. Me lihtsalt ei saa kaotada ja alandust (loe vastutust) taluda.

Kõik on meie vastu. Olgu, hiinlased ja hindud veel mitte, sest neil on omad praktilised põhjused. Nagu ka Süüria ja Venetsueela diktaatoritel. Kuid ikkagi, keegi meid ei armasta. Isegi valgevenelased, kasahhid ja armeenlased. Nad on vist hirmunud. Imelik. Kas hirm polegi armastus ja austus?