Ministeeriumi plaani järgi liidetaks terviseametiga ka tööinspektsioon

Sotsiaalministeeriumi plaan näeb ette, et tulevast aastast kaovad praegu eraldiseisvad tööinspektsioon, ravimiamet ja Tervise Arengu Instituut, ning need asutused liidetakse terviseametiga.

Tööinspektsioon sai liitmise plaanist teada juuni lõpus ja ootab täpsemat kava ning sotsiaalpartnerite kaasamist. Tervise Arengu Instituut on juba varem öelnud, et on liitmisplaani suhtes kriitiline. Näiteks on lahtine instituudi teadus- ja arendustegevuse saatus. Jätkab Reene Leas.