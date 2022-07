Uues valitsuses on kuus varasema valitsuskogemuseta ministrit

Isamaa justiitsministrikandidaat, Postimehes töötav Lea Danilson-Järg ütles, et koalitsioonileppes on mitmeid olulisi muudatusi, mis eeldavad seaduste muutmist.

"Kindlasti on elektrituru reform, perehüvitistega seonduvad asjad. Need on võib-olla kõige sellised keerukamad ja komplekssemad asjad, mis kokku lepiti, aga seal on muidugi terve rida veel igasuguseid asju. Ministritööd ma olen väga lähedalt näinud, kui ma töötasin rahvastikuminister Riina Solmani juures, nii et mul illusioone ei ole, et see saab kuidagi kerge olema," rääkis Danilson-Järg.

Isamaa teine uustulnuk on Kristjan Järvan. Temast saab ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister, kes lubab oma varasema ettevõtluse lõpetada.

"Olen viinud lapsesooviga isikuid kokku omavahel," kirjeldas ta oma eelmist tööd ettevõtluses. "See tähendab seda, et üksikud naised, kes on soovinud last saada, olen viinud kokku meestega, kes on nõus olnud finantsiliselt toetama neid, et olla bioloogilised isad."

Varem teise samba vastu võitlemisega silma paistnud Järvan aga hakkab nüüd peamiselt tegelema elektrituruga. "Minu põhipingutuseks saab kindlasti elektrituru reform. Me kõik teame, et talv tuleb väga karm ja Isamaa soov on mitte kedagi maha jätta ja aidata kõiki väiketarbijaid," rääkis ta.

Otsest kokkupuudet Järvanil energeetikavaldkonnaga varasemast pole. "Olen ise see kodutarbija, kes on talvel väga keerulises olukorras ja nagu teise samba analüüs tõestas, et mul ei ole probleemi minna väga keeruliste probleemide sisse ja luua uus lahendus, uus tase."

Uues koalitsioonis on kokku lepitud, et energeetikateemadega tegeleb majandusminister, kuid elektrituru reformi valmistab ette ettevõtlusminister, sest see on Isamaa plaan.

Kallas: iga erakond valib oma ministrikandidaadid

Sotsiaaldemokraadid saadavad valitsusse tervise- ja tööministri kohale pikaaegse ametiühingujuhi Peep Petersoni, kes sai ametliku kutse valitsusse neljapäeva hommikul. Tema vastutada jääb näiteks hooldekodude reform.

"Koalitsioonileppes on praegu kokku lepitud teatud summa ja nüüd on kiiresti vaja hakata arvutama, et millist tükki ja kui palju me suudame kompenseerida, et see muutuks inimestele tegelikult jõukohaseks," kirjeldas Peterson.

Keskkonnaministriks saadavad sotsiaaldemokraadid Saaremaa vallavanema Madis Kallase.

"Kui te olete olnud ühe Eesti suurima omavalitsuse ja territooriumilt kõige suurema omavalitsuse, territooriumilt kõige rohkem keskkonnalaseid piiranguid omava omavalitsuse juht, siis õnneks või kahjuks on need mul igapäevaselt laua peal. Nendega olen pidanud tegelema nii Kuressaare linnapea kui ka Saaremaa vallavanemana," kirjeldas Kallas oma kokkupuudet keskkonnavaldkonnaga.

Varasema ministrikogemuseta on ka sotsiaaldemokraatide kultuuriministri kandidaat, praegune kultuuriministeeriumi asekantsler Piret Hartman ja siseministrikandidaat Lauri Läänemets.

Uurisime peaminister Kaja Kallaselt, kuidas ta uute ministrikandidaatidega rahul on.

"Kuna otsimine käis neil väga viimase minutini, siis praegu on need kandidaadid esitatud ja pole olnud aega sinna põhjalikult sisse vaadata, aga iga erakond valib oma ministrikandidaadid ja tuleb nendega valitsusse," ütles Kallas.

Peaminister lisas, et kui ilmneb, et keegi ei saa oma tööga hakkama, tuleb nad välja vahetada.