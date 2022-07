Ungaris toimusid protestid valitsuse maksukava vastu

Paljud protestijad on väikeettevõtjad, keda muutus otseselt mõjutab ning kardetakse suuri maksutõuse, vahendab Associated Press.

Maksumuudatuse surus parlamendist läbi Ungarit valitsev Fideszi erakond ning sellega kaotatakse väikeettevõtjatele seni kehtinud madalam maksumäär.

Hinnanguliselt kasutab väikeettevõtjatele mõeldud KATA maksurežiimi pool miljonit inimest Ungaris. Ungaris elab kokku 9,7 miljonit inimest.

Ungari valitsuse sõnul on paljud inimesed KATA maksurežiimi kuritarvitanud hoides inimesi tööl lepingutega, mis pole töölepingud. Ungari valitsuse hinnangul kaotab riik seepärast aastas 250-300 miljardit Ungari forinti (620 miljonit kuni 740 miljonit eurot) maksutulu.

Kolmapäeval ja neljapäev toimunud protestid on esimene suurem avaliku rahulolematuse märk alates Fideszi valimisvõidust aprillis. Protestide käigus blokeeriti ka linna põhilised transpordikoridorid. Ungaris on praegu 25 aasta kõrgeim inflatsioon ning Ungari florint on rekordnõrk võrrelduna euro ja dollariga.