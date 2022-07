Herem Ukrainas: sõda saab lõppeda vaid Vene vägede väljaviimisega

Herem arutas viisidil Ukraina kaitseväe juhataja kindral Valeri Zalužnõiga Ukraina kaitseväe edasisi toetamisvõimalusi ning sai ülevaate sõjategevuse hetkeseisust.

"Niikaua, kui ukrainlastel sõjas hästi läheb, läheb meil hästi. Ukrainlaste moraal on kõrge, kuid see konflikt kahjuks ei ole lõppemas. Seetõttu on üheks edu eelduseks lääneriikide pidev sõjaline abi ning täiendav väljaõpe, et Venemaa ülekaal tasandada. Ka meie kaalume täiendavaid võimalusi Ukraina toetamiseks," sõnas Herem.

Heremi sõnul saab sõda Ukrainas lõppeda kahel moel - siis kui Vene Föderatsioon viib kõik oma väed Ukrainast välja või kui ukrainlaste tegevuse tulemusena ei jää riigi territooriumile ühtegi okupanti.

Kohtumiste käigus tõsteti ukrainlaste poolt korduvalt esile Eesti riigi ja kaitseväe panust ning tuge Ukrainale võitluses Venemaa agressiooni vastu.

"Võin kinnitada, et Eesti sõjaline abi on Ukrainas läinud õigesse kohta ning sellel oli oluline roll. Lisaks tasub meeles hoida, et ka meie peame olema tänulikud ukrainlastele - nemad kaitsevad oma elu hinnaga nii nende kodumaad kui ka Euroopa tulevikku," ütles Herem.

Kindralleitnant Herem külastas visiidi käigus Kiievit, Hostomeli, Iripini, Borodjankat, Mošhuni, Harkivi ja Tšernihivit ning kohtus lisaks Ukraina kaitseväe juhatajale erinevate Ukraina kaitse eest vastutavate kaitseväelaste ja üksuste ülematega.