Pevkur teeb valitsusele ettepaneku pikendada Heremi ametiaega

Pevkur tegi kolmapäevasel kohtumisel Heremile ettepaneku jätkata kaitseväe juhatajana 2025. aasta detsembrini.

Pevkuri sõnul on Herem kaitseväe juhatajana teinud Eesti kaitseväe arendamisel väga head tööd.

"Mul on hea meel, et kindral Herem andis jaatava vastuse, sest olin juba enne tänast kohtumist veendunud, et ta on olnud tugev kaitseväe juhataja ning näidanud, et Eesti kaitsevõime arendamine ja vabaduse hoidmine on tema südameasi. Arvestades ka üldist julgeolekuolukorda olen veendunud, et praegusel ajal on kaitseväel mõistlik jätkata sama juhtimismeeskonna alluvuses," märkis Pevkur.

Minister tõi eraldi välja Heremi selge arusaama ja visiooni Eesti kaitsevõime arendamiseks.

"Juba töös olevatele mitmikraketiheitjate süsteemidele, nn tapjadroonidele ja liikursuurtükkide lisasoetustele on lähiaastal soov ning vajadus õhukaitse arendamiseks, mobiilsete suurtükkide lisasoetuseks. Samuti tuleb kaitseväel lähiaastail välja õpetada täiendavalt 10 000 reservväelast, kes sõja puhkemise korral määrataks maakaitse üksustesse. Kõik need sammud tõstavad oluliselt Eesti kaitsevõimet," selgitas Pevkur.

Herem alustas teenistust Eesti kaitseväes 1992. aastal, enne kaitseväe juhatajaks nimetamist teenis kaitseväe peastaabi ülemana. Varem on ta teeninud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ja kirde kaitseringkonna ülemana ning Tapa väljaõppekeskuse staabiülemana.

Lisaks teenistusele erinevatel juhtivatel ametikohtadel on ta osalenud välisoperatsioonil Iraagis ning kuulub Kaitseliidu taasasutajate hulka.

Herem sai kaitseväe juhatajaks 2018. aasta detsembris ning kaitseväe juhataja ametiaeg on viis aastat. Seaduse järgi on aga valitsusel õigus pikendada kaitseväe juhataja ametiaega kahe aasta võrra.

Valitsus pikendas kahe aasta võrra ka eelmise kaitseväe juhataja Riho Terrase ametiaega.