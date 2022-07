Vanasadama trammitee ehitus läheb maksma umbes 46 miljonit eurot

Berliinist saabuva rongi pealt otse trammile ja sealt edasi laevaga Põhjalasse – niimoodi võiks tulevikus kulgeda ühe lendamist põlgava huvireisija Euroopa-turnee. Ülemiste ühisterminali ja Vanasadamat ühendav trammitee plaanitakse valmis saada veel enne terminali ennast ehk 2024. aasta juunis.

Trammiliini päris uus lõik algab kesklinnas Gonsiori ja Kivisilla tänavate ristis, pöörab Kaubamaja juures mere poole ning külastab oma teel nii Vanasadamat kui Linnahalli. Kui see valmis saab, on tegu teise uue trammiteega pärast taasiseseisvumist.

Ülesannet tahtsid enda kanda võtta kaks pakkujat. GRT Infra, mille portfooliost leiab terve rea sildu ja viadukte, aga ka Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaali, küsis tööde eest pisut üle 38 miljoni euro.

Lennujaama-Vanasadama trammiliini trass. Autor/allikas: Tallinna LV/ERR

Merko Ehitus, mis on püsti pannud nii piiritaristut kui haiglaid, lõi käed KMG Inseneriehituse aktsiaseltsiga. Kusjuures üheskoos ehitasid nad ka Ülemiste trammitee.

GRT Infra küsis trammitee põhiprojekti ja ehitamise eest pisut üle 38 miljoni euro. Merko ja KMG ühispakkumine oli pisut odavam, 36,5 miljonit eurot. Möödunud reedel kuulutas Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet ühispakkumise edukaks.

Projekti kogukulu on pisut suurem. Koos käibemaksu ja omaniku järelevalvega maksab trammitee projekteerimine ja ehitus umbes 46 miljonit eurot. Tallinna linn arvestas varem, et kogukulu on 40 miljonit. Kusjuures 26 miljonit eurot tuleb Euroopa taaskäivitamise rahastust. See tähendab, et linn peab oma eelarvest leidma kuus täiendavat miljonit.

Kuna ühispakkumine kuulutati juba edukaks, võib eeldada, et linn sõlmib Merko ja KMG Inseneriehituse aktsiaseltsiga ka lepingu. Kinnitada seda veel keegi ei soovi, sest ametlikult on GRT Infral aega riigihanke tulemusi vaidlustada.