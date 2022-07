Putin kohtus Teheranis Erdoganiga

Putin rääkis, et Venemaa ja Türgi on rahul eelmisel nädalal toimunud kohtumisega Istanbulis, kus osapooled arutasid teraviljaeksporti Musta mere kaudu.

Venemaa, Ukraina, Türgi ja ÜRO peaksid allkirjastama sel nädalal leppe, mille eesmärk on Ukrainast Musta mere kaudu teravilja tarnimine.

Putin ütles teisipäeval Erdoganiga kohtumise järel, et sel teemal ei ole kõik probleemid veel lahendatud, kuid "fakt, et edusamme on tehtud, on hea".

Putin ütles pärast kohtumist ka, et Venemaa, Türgi ja Iraan jätkavad jõupingutusi olukorra normaliseerimise nimel Süürias. Putin ütles, et riigid jätkavad konsultatsioone Süüria üle.

Putini sõnul kaaluvad Venemaa ja Iraan rahvusvaluutade kasutamist kahepoolsetes tehingutes.

Soome ja Rootsi kartsid enne Vene-Türgi kohtumist, et Putin võib veenda Erdogani jätkuvalt takistama kahe riigi pääsemist NATO-sse. Et Soomel ja Rootsil seekordsest kohtumisest midagi head oodata ei ole, andis Türgi president mõista juba pärast kohtumist Iraani presidendi Ebrahim Raisiga.

"President mainis ka, et võitlus terrorismiga on oluline. Kurdistani Vaba Elu Partei, Kurdistani Töölispartei, Demokraatlik Ühtsuspartei, Rahvakaitseüksused ja gülenistid on terroriorganisatsioonid, mis teevad peavalu nii Türgile kui ka Iraanile. Me seadsime nende tõkestamise riikide NATO-sse pääsemise ametlikuks eelduseks nagu te juba teate. Me peame solidaarselt jätkama nende organisatsioonide vastu võitlemist," rääkis Erdogan.

Erdogan on muule maailmale lubanud, et püüab Putinit veenda loobuma Ukraina sadamate tõkestamisest ning laskma Ukraina viljal taas maailmaturule voolata. Möödunud nädalal jõudsid ÜRO, Venemaa, Ukraina ja Türgi esindajad esialgse leppeni, mille kohaselt pääseb liikuma praegu Ukraina sadamais ootav 22 miljonit tonni teravilja.

Läänemaailm suhtub NATO riigi presidendi suhtearendusse kahe autokraatse riigiga üsna närviliselt, samas on Venemaa ja Türgi vahel jätkuvalt erimeelsusi.

Bloombergi allikate teatel arutab Erdogan Putiniga ka võimalust, kus Türgi maksaks Vene energiatarnete eest USA dollari asemel mõnes teises valuutas.

Allikate sõnul tahab Ankara aeglustada oma riigireservide vähenemist, vahendas Bloomberg.